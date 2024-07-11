  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Писториус приветствовал дальнобойные вооружения США в ФРГ

Даниил Сотников
11 июля 2024 г.

Временное размещение США крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных вооружений означает, что ФРГ сама должна инвестировать в такие виды вооружений, заявил министр обороны ФРГ

https://p.dw.com/p/4i9VQ
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис ПисториусФото: Maja Hitij/Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) поприветствовал договоренность с США о временном размещении в ФРГ крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем оружия, подчеркнув, что это решение означает необходимость для Германии самой инвестировать в подобные вооружения.

Поскольку оружие большой дальности "поставляется в Германию только на ротационной основе", это "явно связано с ожиданием США, что мы сами будем инвестировать в разработку и закупку подобного оружия", сказал Писториус в четверг, 11 июля. "Такое обязательство вытекает из этого для нас, и временное развертывание со следующего года даст нам необходимое для его выполнения время", - подчеркнул министр.

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. При этом Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, а TAURUS - с самолетов. По словам Писториуса, Европа испытывает дефицит подобных дальнобойных вооружений. "Тот факт, что мы выявили эту необходимость, является частью нашей национальной стратегии безопасности", - пояснил Писториус.

Писториус раскритиковал оборонный бюджет на 2025 год

Писториус вновь раскритиковал согласованный в правящей коалиции оборонный бюджет на 2025 году в размере 53,2 млрд евро - на 1,2 млрд евро больше, чем в 2024 году. Это существенно меньше, чем запрошенное министром обороны дополнительное финансирование в объеме 6 млрд евро.

Одновременно Писториус приветствовал планирование на 2028 год. Ожидается, что тогда оборонный бюджет вырастет примерно до 80 миллиардов евро, в том числе потому, что к тому моменту будет израсходован так называемый специальный фонд бундесвера в 100 млрд евро, выделенный на переоснащение и модернизацию вооруженных сил Германии.

"Для проектов, которые на данный момент не могут быть профинансированы обычными средствами, нам придется искать творческие решения, потому что у нас нет альтернативы", - сказал Писториус, не сообщив подробностей.

По словам министра, Германия в данный момент закупает значительно количество различных вооружений, в том числе 105 танков Leopard, еще четыре системы Patriot, два фрегата, а также заключила крупные рамочные контракты на поставку боеприпасов. "Мы должны убедить общество, чтобы даже те политические силы, которые сегодня этого еще не видят, поняли, что альтернативы этому пути нет", - констатировал Писториус.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

На фоне войны в Украине американская авиабаза все чаще попадает в заголовки СМИ. Не путать с популярной немецкой группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
История20 января 2023 г.9 фото
external

Германия готовится к войне: что задумал Писториус? Наступление РФ под ‎Харьковом замедлилось

Германия готовится к войне: что задумал Писториус? Наступление РФ под ‎Харьковом замедлилось

Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году, считает глава минобороны ‎Германии Борис Писториус, который сегодня представил свое видение новой ‎модели службы в бундесвере. Модель Писториуса предполагает не полное, а ‎частичное возвращение всеобщей воинской обязанности. Как на предложения ‎министра отреагировали в Германии? ‎
Политика12 июня 2024 г.28:58 мин.
external

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

Германия модернизирует бундесвер. В частности, благодаря 100-миллиардному фонду для армии будет закуплено несколько десятков транспортных военных вертолетов Chinook. Помимо этого Германия купит у Израиля новую систему ПВО Arrow стоимостью 4 млрд евро.
Политика30 апреля 2024 г.02:17 мин.
Показать еще