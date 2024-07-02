Глава IW требует 300 млрд евро для оснащения бундесвера

По мнению Михаэля Хютера, запланированных 100 млрд евро для модернизации бундесвера недостаточно. Для того, чтобы сделать немецкую армию подлинно боеспособной, нужно от 250 до 300 млрд евро, полагает экономист.

Глава Института немецкой экономики (IW) Михаэль Хютер (Michael Hüther) призвал выделить значительно больше средств для переоснащения бундесвера. "Специальный фонд для бундесвера составляет 100 млрд евро. Этого недостаточно. Нам нужно увеличить его до 250 - 300 млрд евро. Лишь так мы обеспечим оснащение нашей армии, необходимое для ведения войны", - заявил он в интервью газете Rheinische Post, обнародованном во вторник, 2 июня.

"Во времена холодной войны Федеративная Республика во главе с канцлером мира Вилли Брандтом (Willy Brandt) тратила 3,5 процента ВВП на оборону. Сейчас мы впервые достигли уровня 2 процентов на фоне тяжелого кризиса. Для текущих расходов этого пока достаточно. Но оснащение бундесвера остается весьма плачевным", - подчеркнул он.

Германии по силам финансировать увеличение спецфонда бундесвера

По словам Хютера, Германии вполне по силам финансировать и более крупный специальный фонд для вооруженных сил ФРГ. "Ведь мирные дивиденды с 1990 года составили около 600 млрд евро", - сказал он, отметив, что эти средства не были инвестированы в инфраструктуру, цифровизацию или систему образования.

"Эти средства были частично использованы для снижения задолженности. Но по большей части мы их потребляли. Теперь это нам аукается", - констатировал глава IW.