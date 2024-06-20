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Бундесвер заказал у Rheinmetall артснаряды на 8,5 млрд евро

Александра Иванова
20 июня 2024 г.

"Заказ направлен прежде всего на пополнение запасов на складах бундесвера и союзников, а также на поддержку Украины в ее оборонительной борьбе", - подчеркнул концерн Rheinmetall.

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Головной офис концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Головной офис концерна Rheinmetall в ДюссельдорфеФото: Federico Gambarini/dpa

Вооруженные силы Германии - бундесвер - заказали у немецкого оборонного концерна Rheinmetall артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму 8,5 млрд евро. Об этом сообщила в четверг, 20 июня, пресс-служба предприятия. Отмечается, что в этот же день рамочный договор о поставках подписали глава федерального ведомства по оборудованию, информационным технологиям и задействованию бундесвера Аннетта Ленигк-Эмден (Annette Lehnigk-Emden) и представители концерна Rheinmetall в Кобленце.

При этом были расширены обязательства по уже существующему контракту. "Заказ направлен прежде всего на пополнение запасов на складах бундесвера и союзников, а также на поддержку Украины в ее оборонительной борьбе", -  уточняется в пресс-релизе.

Начало поставок намечено на начало 2025 года. Получателем выступит в первую очередь ФРГ, которая передаст часть полученных боеприпасов Украине. Другими участниками заказа выступают Нидерланды, Эстония и Дания.

Глава совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), комментируя подписание контракта, заявил, что концерн крупнейшему в его современной истории заказу, и выразил благодарность за "доверие, выразившееся в этом долгосрочном заказе в рамках обеспечения безопасности Германии и союзников".

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