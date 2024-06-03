Немецкий Rheinmetall будет производить артснаряды в Литве

В Вильнюсе заявили о "чрезвычайно важном шаге к удовлетворению непосредственных нужд в сфере обороны и безопасности" Литвы. По планам, с конца 2025 года в Литве будут производить десятки тысяч снарядов в год.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует 180 млн евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве. В понедельник, 3 июня, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подписала соглашение о строительстве завода с Rheinmetall, который с конца 2025 года будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.

По словам Армонайте, заключение такого соглашения является "чрезвычайно важным шагом к удовлетворению непосредственных нужд в сфере обороны и безопасности" Литвы. "Это поможет нам иметь бесперебойный доступ к западному оружию и боеприпасам", - указала она.

В свою очередь руководство Rheinmetall поблагодарило власти Литвы за долгосрочное сотрудничество. Как сообщалось ранее, на заводе Rheinmetall в Литве будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. При этом планируется создание не менее 150 рабочих мест, отмечается далее в заявлении Минэкономики в Вильнюсе. Информации о возможном времени начала строительства и месторасположении пока не поступало. Соглашение о намерениях между Литвой и Rheinmetall было подписано в апреле.

Оборонное сотрудничество Германии и Литвы

С середины 2022 года в Литве работает центр технического обслуживания военной техники, открытый Rheinmetall совместно с оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В нем ремонтируют переданные Украине Германией боевые танки Leopard 2.

Кроме того, после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, а также в ответ на растущие угрозы со стороны РФ на восточном фланге НАТО Германия приняла решение разместить в Литве бронетанковую бригаду бундесвера на постоянной основе численностью около 4800 человек. Первые немецкие военнослужащие, включая 10-ю танковую дивизию бундесвера уже прибыли в страну. Ожидается, что бригада вступит в строй до 2027 года.

Подразделение с названием 45-я танковая бригада планируется окончательно сформировать в следующем году. Небольшая группа в составе 150 военнослужащих приступит к службе в Литве уже в 2024-м. По данным литовского министерства обороны, размещение бригады обойдется Германии в 800 млн евро.