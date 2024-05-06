Канцлер Германии в Риге: Расчет России не оправдался

Вместо раскола Европы и ослабления НАТО их единство укрепилось на фоне войны РФ против Украины, заявил Шольц на встрече с премьер-министрами Латвии, Литвы и Эстонии.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) продолжит способствовать единству стран мира против возможного применения Россией ядерного оружия. "Всегда важно громко заявлять, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие", - заявил он в понедельник, 6 мая, в ходе встречи с коллегами из балтийских государств в Риге. По его словам, это должно стать одним из четких сигналов июньской мирной конференции в Швейцарии.

Одновременно Шольц подчеркнул, что расчет России, начавшей военную агрессию против Украины, не оправдался. Вместо того, чтобы разделить Европу и ослабить НАТО, эта война укрепила единство партнеров Украины, добавил немецкий политик.

Кроме того, Шольц призвал рассмотреть возможность использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для закупки оружия для Украины по всему миру, а не только в Европе. Есть договоренность использовать около 90 процентов этих средств на нужды обороны Украины, при этом "там нет никаких обязательств закупать это в Европе", указал он. "Потому что в действительности важнее всего сейчас поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", - указал Шольц. По его словам, данная опция сейчас согласовывается, речь идет о миллиардах евро в год.

Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призывают увеличить расходы на оборону

В свою очередь премьер-министр Латвии Эвика Силиня, как и ее эстонская и литовская коллеги Кая Каллас и Ингрида Шимоните поблагодарили Германию за оборонную поддержку стран Балтии. Они сослались при этом на вклад ФРГ в наблюдение за воздушным пространством над балтийскими государствами со стороны сил НАТО, а также размещение бригады бундесвера в Литве.

Силиня, Каллас и Шимоните также обратились к своим партнерам в ЕС и НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону на фоне продолжающейся войны в Украине. "Страны Балтии вместе с Польшей являются хорошим примером, когда речь идет об инвестициях в оборону, и тратят на нее значительно более двух процентов ВВП", - указала литовский премьер.

На встрече призвали расширять производство вооружений в Европе

Кроме того, участники встречи выступили за скорое расширение производства вооружений в Европе. Создание дополнительных мощностей уже началось в производстве боеприпасов и систем ПВО, отметил Шольц. В свою очередь Шимоните указала на проблемы в финансировании оружейной промышленности в Европе и ситуации неопределенности для компаний, планирующих долгосрочное расширение производственных мощностей. Вместе с тем она приветствовала планы строительства фабрики в Литве немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Между тем, Эвика Силиня считает необходимым поддержку балтийских стран в пополнении запасов вооружений на европейском уровне. Эстония, Латвия и Литва уже передали много оружия Украине и нуждаются в восстановлении собственных запасов, пояснила она. Силиня также подчеркнула, что Латвия, Германия, Эстония и Литва "едины в своих интересах ценностях и действиях". Как указывается на сайте правительства в Риге, в ходе визита Шольца обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, повестка дня ЕС, поддержка Украины, а также региональные проекты в сфере энергетики и транспорта.

Ранее в тот же день Россия объявила о проведении в ближайшее время неподалеку от украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Подготовка к учениям в целях "повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач" начата по поручению президента Владимира Путина, заявило Минобороны РФ. В сообщении говорится, что на учениях планируется отработать вопросы "подготовки и применения нестратегического ядерного оружия" (его также называют тактическим) в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Первый визит Шольца в Латвию

Шольц прибыл в Латвию со своим первым визитом на посту главы правительства ФРГ. Таким образом, он посетил лично все три балтийские страны, являющиеся партнерами Германии по НАТО.

В тот же день он посетил немецких солдат в Литве, которые войдут в состав будущей бригады бундесвера в регионе. "Германия непоколебимо стоит на стороне балтийских стран", - заявил он, выступая на военном полигоне в литовском Пабраде. Во время встречи с военными, на которой Шольца сопровождал президент Литвы Гитанас Науседа, канцлер ФРГ подчеркнул серьезность намерений защищать партнеров по НАТО в соответствии с обязательствами альянса. "Это означает, что мы обеспечиваем защиту друг друга и что все государства (Североатлантического альянса. - Ред.) могут рассчитывать на то, что мы будем защищать каждый сантиметр их территории", - сказал он.