Генинспектор бундесвера - за рост расходов на оборону

Оборонный бюджет Германии на фоне текущих угроз должен последовательно расти в ближайшие годы. Такое мнение высказал генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer) в интервью газете Süddeutsche Zeitung , опубликованном в воскресенье, 7 июля. "Нам нужен бюджет, который будет расти. Иначе не получится", - заявил генерал, указывая на растущие потребности бундесвера в вооружениях, боеприпасах и технике.

Соглашение по федеральному бюджету на 2025 год

В ночь на 5 июля после многочасовых консультаций в ведомстве федерального канцлера и предшествовавших им многомесячных дискуссий на уровне правящих партий канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) достигли соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану правительства на период до 2028 года. В соответствии с этим соглашением, оборонный бюджет Германии в следующем году вырастет с текущих 52 млрд евро до 53,2 млрд евро. Это существенно меньше, чем запрошенное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) дополнительное финансирование в объеме 6 млрд евро.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус на учениях НАТО Arctic Defender Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Да, я получил значительно меньше, чем запрашивал. Это меня сердит, потому что я не могу инициировать некоторые вещи с той скоростью, которой требует смена эпох и текущие угрозы", - прокомментировал ситуацию Писториус во время посещения учений НАТО Arctic Defender 2024, начавшиеся на Аляске в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, запланированного на 9-11 июля.

Как заявил генеральный инспектор бундесвера Бройер в интервью SZ, средства из специального фонда в 100 млрд евро, выделенного на переоснащение и модернизацию вооруженных сил Германии, будут окончательно распределены до конца текущего года. Между тем закупка новых вооружений означает и рост расходов на его эксплуатацию, указал Бройер. "Какой толк от новой техники, если солдаты не могут ей воспользоваться?" - задался он вопросом в ходе интервью.

О потенциальной угрозе со стороны России

Кроме прочего, генерал указал на потенциальную угрозу со стороны России, которая в настоящий момент активно вооружается. Комментируя по просьбе журналистов сделанное им ранее в Академии командования бундесвера заявление о том, что в 2029 году Россия будет способна "выступить и против стран НАТО", Карстен Бройер подтвердил: "Это так. Это результат нашего анализа ситуации, данных союзников и информации в открытом доступе. Сейчас Россия создает потенциал, который намного превосходит тот, который был бы нужен ей для ведения агрессивной войны против Украины".

В частности, Москва планирует довести численность военнослужащих до 1,5 млн человек, что больше, чем во всем ЕС, указал Бройер. Кроме того, Россия наращивает производство танков и больше не утилизирует старые, а пытается восстановить их и сделать пригодными для использования, добавил он. По оценке немецкого генерала, нападение России на НАТО может оказаться возможным в ближайшие 5-8 лет.