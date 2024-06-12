Министр обороны Германии предложил план расширения армии

Новая система пополнения бундесвера будет в основном строиться на принципе добровольности. Возврата к старой модели всеобщей воинской обязанности не планируется.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) намерен значительно расширить личный состав бундесвера с помощью новой модели военной службы в ФРГ. Свои планы глава Минобороны представил в среду, 12 июня, в комитете бундестага по обороне, а затем озвучил на пресс-конференции.

В частности, он предложил ввести действительную военную службу сроком на шесть месяцев с возможностью ее продления. Министр указал, что речь не идет о возврате к старой модели всеобщей воинской обязанности. Новая система должна сочетать добровольность с обязывающими элементами.

Пять тысяч призывников ежегодно

Примерно 400 000 юношей каждый год достигают в Германии восемнадцати лет, указал министр. Им предлагается высылать обязательные для ответа опросники, чтобы выяснить их готовность и способность к военной службе. Писториус исходит из того, что четверть молодых людей проявит интерес к службе в бундесвере. "Мы хотим выбрать из них самых способных и мотивированных", - подчеркнул министр. Аналогичные анкеты получат и девушки, однако им отвечать на вопросы Минобороны не обязательно.

В тестовом режиме Минобороны хотело бы ежегодно отсматривать на обязательных военных сборах 40-50 000 кандидатов и выбрать из них первоначально порядка 5000 новобранцев, которые пойдут служить на 6 месяцев. Каждый год их число предлагается наращивать. По словам Писториуса, сразу невозможно набрать большое количество призывников, так как расходы на содержание и обучение 5000 новобранцев могут составить 1,4 миллиарда евро.

Добровольное продление контракта с бундесвером

После обязательной полугодовалой службы они могут добровольно продлить договор с бундесвером на срок до 17 месяцев. Во время службы солдаты будут получать более 1800 евро, планируется также бонус в случае продления службы. Министр подчеркнул, что бундесверу будет выгодно такое продление, поэтому воинская служба не должна быть скучной и отупляющей. За время нахождения в бундесвере новобранцы могут сдать на права, учить иностранный язык, полученное ими профессиональное образование будет признано и на "гражданке".

Право на отказ от военной службы по соображениям совести остается, подчеркнул министр. Кроме того, даже те, кто попал на воинскую службу, не обязательно должны брать в руки оружие.

100 тысяч отслуживших резервистов

Цель планируемых нововведений - "рост и укрепление резерва для общей обороны", указал министр. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы увеличить состав бундесвера к 2031 году до 460 000 солдат: из них 203 000 будут числиться в действующей армии, а остальные - в резерве. Для достижения этой цели пока не хватает более 200 000 человек, отметил глава Минобороны. Сейчас в бундесвере служит 181 500 солдат, 60 000 находятся в резерве.

Для того, чтобы пополнить резервы, министр намерен обратиться к уже отслужившим солдатам. Их число составляет порядка 835 000 человек. По мнению Писториуса, не менее 100 000 из них согласятся быть в резерве и в случае необходимости пополнить бундесвер.

В Германии нет обязательной службы в армии

Обязательная срочная воинская служба была отменена в Германии в 2011 году - спустя 55 лет после ее введения. Борис Писториус вскоре после вступления в должность назвал это решение ошибкой, которую невозможно быстро исправить.

В начале июня, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, Писториус, в частности, заявил: "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное".