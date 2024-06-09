Минобороны Германии увеличит число резервистов бундесвера

Число граждан, находящихся в основном военном резерве бундесвера, увеличится с 44 тысяч до 60 тысяч. Они будут проходить подготовку и оснащаться, чтобы иметь возможность заменять действующие подразделения.

Министерство обороны Германии планирует значительно увеличить число резервистов бундесвера. Как и во времена холодной войны, они будут обучаться и оснащаться таким образом, чтобы усиливать или заменять действующие подразделения во время военных операций, сообщает в воскресенье, 9 июня, агентство dpa со ссылкой на заместителя генерального инспектора бундесвера и уполномоченного по делам резервистов Андреаса Хоппе (Andreas Hoppe).

При этом целью является создание основного контингента резервистов до 60 тысяч человек, которые будут квалифицированы для выполнения конкретных задач. В настоящее время этот показатель составляет около 44 тысяч человек. Минобороны Германии прогнозируют, что в ближайшие годы бундесвер будут ежегодно покидать более 10 тысяч военнослужащих, которые могут стать резервистами.

Учет служивших граждан вне военного резерва

Кроме того, ведомство проверяет число граждан, которые в случае необходимости в обороне страны могут быть призваны на военную службу вне основного военного резерва. Речь идет о мужчинах и женщинах, которые служили в бундесвере, но не являются резервистами. Как отмечает dpa, это большое число граждан, но оно сокращается после того как в Германии в 2011 году отменили всеобщую воинскую повинность.

"Есть разные цифры в этой связи. Мы предполагаем, что есть около 800 тысяч человек, которые могут быть привлечены к службе", - указал Хоппе. По его словам, это все, кто когда-либо служил в бундесвере и еще не превысил допустимые возрастные границы.

"Мы должны адаптировать военный резерв к текущим вызовам в сфере безопасности, чтобы он мог адекватным образом поддерживать бундесвер в выполнении им задач национальной обороны и обороны альянса", - указал Хоппе.

Увеличение численности бундесвера

Вместе с тем бундесверу предстоит и увеличить число военнослужащих в рамках оборонных планов НАТО. В прошлом году показатель сократился до 181,5 тысячи солдат, при этом его предстоит увеличить до более чем 272 тысяч, написал еженедельник Der Spiegel 7 июня. 12 июня министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) представит свое предложение, касающейся новой модели обязательной военной службы.

Между тем, 60 процентов жителей Германии поддерживают возвращение всеобщей воинской повинности. За полное ее возвращение выступили 28 процентов респондентов, за частичное - 32 процента участников опроса института YouGov, проведенного по заказу издания Welt am Sonntag. Еще 32 процента респондентов выступают "скорее против" или "совершенно против" обязательной военной службы в Германии.

После вторжения России в Украину некоторые представители находящегося в оппозиции консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), а также входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали к дебатам по поводу ее возвращения.