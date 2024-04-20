В Германии появится День ветеранов

По данным изданий редакционной сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), в Германии может появиться новый праздник. Фракции правящей коалиции и крупнейшая оппозиционная фракция - консервативный блок ХДС/ХСС согласовали совместную инициативу о введении ежегодного Дня ветеранов и внесут ее в ближайшее время в бундестаг, сообщает RND в субботу, 20 апреля. В качестве даты было согласовано 15 июня.

Тем самым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП), а также Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) призвали федеральное правительство "разработать устойчивую и современную концепцию празднования национального Дня ветеранов 15 июня". Кроме того, необходимо обеспечить основополагающие улучшения реабилитации военных, в особенности, после операций за границей, говорится в документе.

В бундесвере когда-либо служили более 10 млн человек

При этом 15 июня выбрано в связи с тем, что в этот день в 2019 году в Германии впервые вручили знаки отличия ветеранов. С момента основания вооруженных сил ФРГ (бундесвера) в них служило более 10 млн мужчин и женщин, некоторые получили во время службы серьезные физические и психические травмы, которые долгое время продолжали влиять на их жизнь и жизнь их родных, указывается далее.

Уполномоченная по делам вооруженных сил в бундестаге Эва Хёгль (Eva Högl) приветствовала инициативу фракций. По ее словам, в Германии следует уделять больше внимания культуре чествования ветеранов. "Речь идет о выражении гордости, благодарности и признательности", - отметила она. Кроме того, необходимо оказывать конкретную помощь, если она необходима ветеранам и их семьям, добавила Хёгль.

Введение Дня ветеранов в Германии обсуждалось в 2012 году, но тогда эта инициатива не получила достаточной поддержки, напоминает AFP. День ветеранов среди прочего отмечают в США - 11 ноября там является государственным праздником. В Великобритании День вооруженных сил, отмечаемый в конце июня, является днем чествования военных и ветеранов, указывает далее агентство.