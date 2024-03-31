В бундесвере в 2023 году стало больше 17-летних рекрутов

Число солдат бундесвера в 2023 году осталось практически без изменений. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщило министерство обороны Германии. В прошлом году в армию ФРГ по контракту пришли 18 802 человека, среди них 15 935 мужчин и 2867 женщин. Это практически совпадает с показателями 2022 года, когда число новых контрактников составило 18 775 человек, но ниже числа желающих служить в бундесвере в период до пандемии.

При этом 1996 (10,6 процента) новых контрактников - молодые люди 17 лет. Это несколько больше чем годом ранее когда аналогичный показатель составлял 9,4 процента. Как отмечает министерство обороны, оно принимает на службу по контракту в таком возрасте только претендентов, прошедших комплексные физические и психологические тесты. Эти контрактники освобождены от несения караульной службы и участия в зарубежных миссиях бундесвера. Оружие они могут использовать только в процессе обучения.

Женщины составили в 2023 году 15 процентов новобранцев бундесвера. Это на два процента ниже, чем в 2022 году, но в целом соответствует показателям последних лет.

Всего в бундесвере к концу октября 2023 года служили 181 383 человека. Во времена холодной войны в 70-80-е годы прошлого столетия численность бундесвера составляла около полумиллиона человек. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) говорит о кадровом голоде и необходимости увеличить численность бундесвера. Он поставил цель по ликвидации кадрового дефицита в армии и доведению численности бундесвера к 2025 году до 203 000 человек.

Министр обороны рассматривает различные варианты

Вооруженные силы ФРГ были созданы через 10 лет после окончания Второй мировой войны, до 1957 года они комплектовались по найму, но в 1957 году был введен призыв на обязательную военную службу. В дальнейшем почти все молодые мужчины с 18 лет проходили либо службу в армии, либо альтернативную службу - ухаживая за нуждающимися в помощи людьми в больницах или домах престарелых.

В 2011 году воинская обязанность была отменена, а бундесвер сокращен. Слоган военной реформы тогда гласил, что в случае напряженной ситуации или необходимости обороны воинский призыв может быть возобновлен. Сейчас армия ФРГ комплектуется на основе контрактов, служить в ней могут как мужчины, так и женщины.

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