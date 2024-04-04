Министр обороны объявил о структурных реформах бундесвера

В ближайшее время в Германии будет создано единое оперативное командование для четырех основных видов войск, включая кибервойска, сообщил глава Минобороны Писториус. По его словам, бундесвер должен быть готов к войне.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) представил планы проведения структурной реформы вооруженных сил. Центральным пунктом преобразований станет создание единого оперативного командования бундесвера, которому будут подчиняться четыре вида войск - сухопутная армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и войска кибер- и информационной обороны, сообщил Писториус в четверг, 4 апреля, на пресс-конференции в Берлине.

В едином оперативном командовании будут объединены существующие до сих пор территориальное командование и командование зарубежными миссиями, пояснил он. Тем самым будет гарантировано "единое руководство во всех операциях бундесвера" и будет создана "центральная контактная точка" для национальных и международных партнеров, отметил он далее.

Четвертый вид войск и вспомогательное командование

Новый, четвертый вид войск будет вести борьбу с кампаниями по дезинформации и защищать сети бундесвера от хакерских атак. Кроме того, говоря о кибервойсках, Писториус отметил растущее значение боевых действий с применением электронных боевых средств, в частности, глушителей мин-ловушек.

Кроме того, будет создано вспомогательное командование, в ведении которого будут находиться, в частности, санитарные и логистические подразделения, сообщается далее. Целью реформы является реструктуризация бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально подготовлен даже на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны, указал далее министр.

Необходимость надежного сдерживания

При этом он сослался на ситуацию с возросшей угрозой в Европе и подчеркнул цель подготовки бундесвера к войне. Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи "напасть на территорию НАТО", добавил Борис Писториус. По его словам, тем самым он дал сигнал началу реформы бундесвера. Важнейшие решения при этом должны быть реализованы уже "в ближайшие месяцы".

В данных планах учтено возможное возвращение всеобщей воинской обязанности в Германии, отмененной в 2011 году. Решение по данному вопросу будет принято позже совместно с парламентом, добавил он.

Необходимость увеличить оборонный бюджет

Одновременно глава Минобороны Германии сообщил о необходимости увеличить бюджет его ведомства на 6,5 млрд евро в 2025 году. Он также назвал "достойным рассмотрения" предложение НАТО о выделении 100 млрд евро на военную помощь Украине. Все, что поддержит обороняющуюся от вторжения РФ страну, целесообразно, указал он. При этом, по мнению Писториуса, следует учесть объемы помощи Украине, которую отдельные страны уже направили Киеву в одностороннем порядке.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 27 февраля 2022 года - через три дня после полномасштабного российского вторжения в Украину - выступил в бундестаге с программной речью, в которой заявил о необходимости в ближайшие годы восстановить мощь бундесвера, пострадавшего от сокращения ассигнований. При этом он объявил о "смене эпох" в политике обороны.

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