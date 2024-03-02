  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ОбществоГермания

В ФРГ здравоохранение хотят готовить к "военным конфликтам"

Павел Мыльников
2 марта 2024 г.

Пандемия COVID-19 обнажила слабости немецкой системы здравоохранения, а война России против Украины усилила необходимость быть готовым к серьезным кризисам, заявил Карл Лаутербах в интервью NOZ.

https://p.dw.com/p/4d6bv
Сотрудница реанимационного отделения университетской клиники Эссена
Реанимационное отделение в больнице в ЭссенеФото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Систему здравоохранения Германии следует подготовить к возможным военным конфликтам, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в субботу, 2 марта. Страна должна стать более подготовленной не только к вероятным пандемиям, но и к "крупным катастрофам и военным конфликтам", приводит издание слова чиновника.

Соответствующий законопроект будет представлен уже летом, указал министр. Суть документа заключается в том, что в случае кризиса "каждый врач и каждая больница" будут знать, как действовать, пояснил он. Лаутербах особо выделил необходимость отчетливо распределить полномочия, например, при доставке большого количества раненых в немецкие клиники.

"Бездействие - не вариант. Поворотный момент необходим и системе здравоохранения", - подчеркнул министр. Пандемия COVID-19 показала, что эта система в ФРГ недостаточно подготовлена ​​к сценариям, "которые мы давно считали немыслимыми", добавил Лаутербах. По его словам, в ситуации, когда один участник альянса обязан помочь другому, Германия может стать "центром оказания помощи пострадавшим и раненым в том числе из других стран".

Минздрав ФРГ сотрудничает с бундесвером, Минобороны и МВД

Правящая в ФРГ коалиция Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "Союз-90"/"зеленые" в ответ на распространение коронавирусной инфекции еще в процессе формирования договорилась лучше подготовить систему здравоохранения к серьезным кризисам. "После преступного нападения России на Украину этот вызов, к сожалению, приобрел еще большее значение", - заявил Лаутербах. Подконтрольное ему ведомство уже обменялось идеями со специалистами вооруженных сил ФРГ (бундесвера) и работает с министерствами обороны и внутренних дел, добавил чиновник.

Смотрите также:

Почему в ФРГ исчезают больницы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Палата интенсивной терапии в клинике Кобленца

Как в Германии лечат больных ковидом: один день медсестры в реанимации

Как в Германии лечат больных ковидом: один день медсестры в реанимации

Андреа Крауткремер - медсестра в одной из немецких клиник. Она ухаживает за тяжелобольными в реанимации. Среди них - больные с коронавирусом. DW сопровождала медсестру во время ее дежурства.
Здоровье29 марта 2021 г.