В ФРГ здравоохранение хотят готовить к "военным конфликтам"

Пандемия COVID-19 обнажила слабости немецкой системы здравоохранения, а война России против Украины усилила необходимость быть готовым к серьезным кризисам, заявил Карл Лаутербах в интервью NOZ.

Систему здравоохранения Германии следует подготовить к возможным военным конфликтам, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в субботу, 2 марта. Страна должна стать более подготовленной не только к вероятным пандемиям, но и к "крупным катастрофам и военным конфликтам", приводит издание слова чиновника.

Соответствующий законопроект будет представлен уже летом, указал министр. Суть документа заключается в том, что в случае кризиса "каждый врач и каждая больница" будут знать, как действовать, пояснил он. Лаутербах особо выделил необходимость отчетливо распределить полномочия, например, при доставке большого количества раненых в немецкие клиники.

"Бездействие - не вариант. Поворотный момент необходим и системе здравоохранения", - подчеркнул министр. Пандемия COVID-19 показала, что эта система в ФРГ недостаточно подготовлена ​​к сценариям, "которые мы давно считали немыслимыми", добавил Лаутербах. По его словам, в ситуации, когда один участник альянса обязан помочь другому, Германия может стать "центром оказания помощи пострадавшим и раненым в том числе из других стран".

Минздрав ФРГ сотрудничает с бундесвером, Минобороны и МВД

Правящая в ФРГ коалиция Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "Союз-90"/"зеленые" в ответ на распространение коронавирусной инфекции еще в процессе формирования договорилась лучше подготовить систему здравоохранения к серьезным кризисам. "После преступного нападения России на Украину этот вызов, к сожалению, приобрел еще большее значение", - заявил Лаутербах. Подконтрольное ему ведомство уже обменялось идеями со специалистами вооруженных сил ФРГ (бундесвера) и работает с министерствами обороны и внутренних дел, добавил чиновник.

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