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США вновь разместят в Европе дальнобойные вооружения

Сергей Ромашенко
10 июля 2024 г.

США в целях сдерживания России и для защиты партнеров по НАТО разместят в Европе ракеты большой дальности. В Германии с 2026 года будут базироваться ракеты Tomahawk.

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Запускаемые с кораблей американские ракеты Tomahawk в ближайшие годы вновь появятся в Германии
Запускаемые с кораблей американские ракеты Tomahawk в ближайшие годы вновь появятся в ГерманииФото: picture alliance/dpa

США в целях сдерживания России усилят меры защиты своих европейских партнеров по НАТО. В частности, в Германии с 2026 года будут временно размещены крылатые ракеты Tomahawk и другие дальнобойные вооружения, говорится в совместном заявлении США и Германии, обнародованном в среду,10 июля, на полях саммита стран НАТО в Вашингтоне. В документе также упоминаются зенитные ракеты SM-6 и новые образцы гиперзвукового оружия, "которые имеют значительно большую дальность, чем нынешние системы наземного базирования в Европе".

Агентство dpa подчеркивает, что в Германии впервые со времен холодной войны будут вновь размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

Крылатые ракеты Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk, как и немецкие TAURUS, способны на малых высотах проникать глубоко внутрь территории противника и уничтожать такие важные цели, как командные центры, бункеры и радары. При этом Tomahawk запускаются с кораблей и подводных лодок, а TAURUS - с самолетов.

Президент США Джо Байден еще с самого начала российского вооруженного вторжения в Украину расширил американское военное присутствие в Германии и других странах Европы для более эффективной защиты территории НАТО. Байден постоянно подчеркивает, что США непоколебимо привержены обязательствам помогать партнерам по НАТО и намерены защищать "каждый дюйм" территории Североатлантического альянса.

 

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