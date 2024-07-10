Столтенберг: Победа РФ в Украине - главный риск для НАТО

Страны Североатлантического альянса не могут допустить победы России в войне против Украины, заявил генсек НАТО, призвав союзников усилить поддержку Киева.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса активнее поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. "Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия", - заявил он, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля.

По словам Столтенберга, "с агрессивной Россией в качестве соседа" нет вариантов "без потерь и риска". "Самой большой ценой и самым большим риском станет победа России в Украине. Мы не можем этого допустить", - сказал генсек. Он отметил, что победа РФ в войне придаст смелости президенту Владимиру Путину, а также другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. "Настало время отстаивать свободу и демократию", - подчеркнул Столтенберг.

Одновременно он выступил за дальнейший прием в НАТО новых стран, таких как Украина. По словам генсека, расширение альянса после окончания холодной войны объединило Европу, проложило путь к интеграции и принесло континенту мир и процветание. Как и тогда, сегодня необходимо проявить "ясность и решимость", подчеркнул он.

Прием Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Ожидается, что на трехдневном саммите НАТО, открывшемся в столице США, речь будет идти, в частности, о новых командных структурах альянса, координирующих поставки вооружений Киеву и обучение украинских военных, а также о дальнейшем финансировании, расширении военной помощи и новых соглашениях в сфере безопасности. Среди прочего Столтенберг заявлял о намерении публично гарантировать Киеву предоставление в течение ближайших 12 месяцев финансовой поддержки на сумму 40 млрд евро.

Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке встречи, сообщил ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen).