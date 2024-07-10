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Столтенберг: Победа РФ в Украине - главный риск для НАТО

Жан Рофе
10 июля 2024 г.

Страны Североатлантического альянса не могут допустить победы России в войне против Украины, заявил генсек НАТО, призвав союзников усилить поддержку Киева.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)
Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса активнее поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. "Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия", - заявил он, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне во вторник, 9 июля.

По словам Столтенберга, "с агрессивной Россией в качестве соседа" нет вариантов "без потерь и риска". "Самой большой ценой и самым большим риском станет победа России в Украине. Мы не можем этого допустить", - сказал генсек. Он отметил, что победа РФ в войне придаст смелости президенту Владимиру Путину, а также другим авторитарным лидерам в Иране, Северной Корее и Китае. "Настало время отстаивать свободу и демократию", - подчеркнул Столтенберг.

Одновременно он выступил за дальнейший прием в НАТО новых стран, таких как Украина. По словам генсека, расширение альянса после окончания холодной войны объединило Европу, проложило путь к интеграции и принесло континенту мир и процветание. Как и тогда, сегодня необходимо проявить "ясность и решимость", подчеркнул он.

Прием Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Ожидается, что на трехдневном саммите НАТО, открывшемся в столице США, речь будет идти, в частности, о новых командных структурах альянса, координирующих поставки вооружений Киеву и обучение украинских военных, а также о дальнейшем финансировании, расширении военной помощи и новых соглашениях в сфере безопасности. Среди прочего Столтенберг заявлял о намерении публично гарантировать Киеву предоставление в течение ближайших 12 месяцев финансовой поддержки на сумму 40 млрд евро.

Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке встречи, сообщил ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen).

 

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