Удар по клинике "Охматдет": "Нет ничего хуже убийства детей"

В результате ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве есть погибшие и раненые. Ежегодно там лечили более 20 тысяч детей. Пациентов переводят в другие медучреждения столицы. Репортаж DW.

Над больницей "Охматдет" поднимается столб дыма. На перекрытой проезжей части рядом выстроилась вереница "скорых" и пожарных машин. В клинику спешат люди - несут воду, пакеты с лекарствами, медицинскими масками и перчатками. Стеклянный фасад нового корпуса больницы, открытого в 2020 году, чернеет выбитыми окнами. Часть трехэтажного отделения токсикологии рядом превратилась в результате российского ракетного удара в груду металлолома, который пытаются разбирать спасатели и простые киевляне.

"Слышали "прилет" - пришли помогать"

"Здесь рядом магазин "Аврора", я там работаю, - рассказывает участник "живой цепочки", в которую выстроились люди, чтобы разбирать кирпичи из разрушенного здания. - Слышали "прилет", было очень громко. Пришли помогать". Тем временем спасатели тянут гидрант к месту обвала, откуда спустя более часа после прилета продолжает идти дым. Люди по возможности надевают медицинские маски и респираторы, в воздухе висят пыль и пепел.

Люди приносят воду к больнице Фото: Anna Pshemyska/DW

В "цепочке" работает и молодой врач Никита. "Это мое место работы!" - эмоционально восклицает парень, показывая на разбитое здание нового корпуса больница. У него на глазах выступают слезы. Никита родом из Мелитополя, вырос на Харьковщине. "Эти русские ... разрушили здание, но они не разрушили нас. Весь персонал: врачи, медсестры, санитарки, администраторы, заведующие, администрация - мы все здесь и разбираем эти завалы. Мы разбираем для того, чтобы там наши дети не горели, понимаете?", - говорит парень.

Насколько поврежден "Охматдет"

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" (сокращение от "охрана материнства и детства") - крупнейшее в Украине детское медучреждение, которое принимает маленьких пациентов из разных областей для самых сложных операций. Ежегодно там лечили более 20 тысяч детей.

По данным президентской платформы UNITED 24, в результате атаки разрушено токсикологическое отделение, повреждены четыре корпуса, пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, а также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.

На территории больницы не было ни военных, ни военной техники. Фото: Anna Pshemyska/DW

"Это новые здания, это все делалось ради детей", - говорит сотрудница лаборатории медицинской генетики Светлана. Корпус, где она работает, отделался выбитыми окнами, поэтому женщина пришла помогать коллегам и пациентам из наиболее пострадавшего отделения токсикологии. "Это отделение, где дети иногда годами лежат на аппарате искусственной почки", - объясняет женщина. Она не понимает, почему детская больница стала целью ракетного удара - на территории учреждения не было ни военных, ни военной техники.

Александр Мухопад, заведующий травмпунктом в соседнем пятиэтажном корпусе, показывает изуродованные медицинские кабинеты и рассказывает, что случилось: "Была объявлена воздушная тревога. К счастью, удалось вывести весь персонал в безопасное место. Начали раздаваться взрывы. У нас девять человек персонала - все получили травмы, но, к счастью, средней тяжести". Александр не берется делать прогнозы по восстановлению здания: "Работать, оперировать на этом этапе, видимо, невозможно". Медики оказывают помощь друг другу: перевязывают порезы, достают обломки выбитых окон.

Повторная тревога

Пока мы общаемся с медиками, раздается еще одна воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе баллистики. Спасатели призывают всех спуститься в укрытие одного из корпусов, ведь уже не раз за период полномасштабной войны РФ повторно обстреливала места "прилетов". Часть сотрудников ГСЧС остается разбирать завал - не исключено, что под ним могут оставаться люди. "А что мне совесть моя скажет, если я пойду в укрытие", - говорит один из спасателей.

В воздухе висят пыль и пепел. Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

В подвале тесно и душно. На руках у папы Александра плачет двухлетний Виктор. Мама Наталья рассказывает, что в момент прилета они находились на пятом этаже операционного отделения. Виктора только что перевели в палату после операции, поэтому семья не успела спуститься в укрытие.

"Только немножко ногу побило осколками, а так нормально", - Наталья показывает небольшой порез. Машина супругов, припаркованная возле больницы, сгорела. Семья ждет друзей, которые могли бы забрать их домой. Пока мы общаемся с Натальей, Александром и Виктором в укрытии, на поверхности снова раздаются взрывы. Муж и жена реагируют на них без эмоций.

Дальнейшая судьба пациентов "Охматдета"

"Мы как раз спускались в подвал, и в нас с обеих сторон вылетели двери. Мы не успели спуститься", - рассказывает Наталья с крошечным сыном на руках. Она приехала в "Охматдет" из Житомирской области. Маленькому Виктору нужны регулярные перевязки, поэтому молодая мама остается возле разрушенного здания, чтобы узнать, куда переместится больница.

Всех, кто был на операции и в реанимации на момент удара, эвакуировали и перенаправили в другие медучреждения Киева. Фото: Anna Pshemyska/DW

Самых тяжелых пациентов переносят в "скорые". Всех, кто был на операции и в реанимации на момент удара, эвакуировали и перенаправили в другие медучреждения Киева, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в приоритете пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких и не могут жить без медоборудования, которое требует электропитания. Как уточнил утром 9 июля мер Киева Виталий Кличко, в другие больницы перевели 94 пациента "Охматдета", из них - восемь пострадавших во время налета.

Несмотря на повторную тревогу, к "Охматдету" продолжают идти сотни людей. Под забором больницы быстро появляются тысячи бутылок воды, еда, средства гигиены. "Кто-то приносит воду, кто-то приносит овощи, фрукты, бинты, перчатки, - рассказывает Вероника, которая тоже принесла пакет бутылок с водой. - Мы просто люди, которые услышали об этом и приехали помочь, потому что нет ничего хуже, чем когда убивают детей".

Последствия атаки РФ

По данным Службы безопасности Украины, удар по "Охматдету" РФ нанесла стратегической крылатой ракетой Х-101. Атака по территории больницы забрала жизни двух взрослых, в том числе врача "Охматдета". Более 50 человек пострадали, заявили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Нет ничего хуже убийства детей". Фото: Anna Pshemyska/DW

Как отметили в самой больнице, сейчас все бытовые нужды и потребности в лекарствах для "Охматдета" обеспечены. В КГВА разработан план по ликвидации последствий удара. По словам главы ведомства Сергея Попко, он предусматривает, в частности, расчистку завалов, сохранение медицинского оборудования, установку окон в поврежденных корпусах.

Как заверил Попко, работы уже начались, а необходимые службы города делают все, чтобы закончить их в кратчайшие сроки. Служба безопасности Украины уже начала расследование и квалифицировала российский удар как военное преступление. В Киеве 9 июля объявили Днем траура.