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ООН и ЕС осудили ракетный удар РФ по больнице в Киеве

Даниил Сотников
8 июля 2024 г.

По последним данным, всего в столице Украины в результате обстрела погибли не менее 22 человек, более 60 пострадали.

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Детская больница "Охматдет" после ракетного удара
Детская больница "Охматдет" после ракетного удараФото: Anna Pshemyska/DW

ООН и Европейский Союз в понедельник, 8 июля, резко осудили серию российских ударов по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

"Неделя в Украине началась с очередной волны смертоносных ударов вооруженных сил России. Немыслимо, чтобы в этой войне гибли и получали ранения дети. Согласно международному гуманитарному праву, больницы имеют особую защиту. Гражданские лица должны быть защищены", - заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун. 

"Россия продолжает безжалостно атаковать украинское гражданское население. Сегодняшние воздушные атаки убили и ранили десятки людей, а также разрушили крупнейшую киевскую детскую больницу "Охматдет". Украина сейчас нуждается в противовоздушной обороне. Все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - написал на своей странице в соцсети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Под российский удар попала детская больница в Киеве

Российская армия утром 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. В Киеве в результате этой атаки был поврежден один из корпусов детской больницы "Охматдет". Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, ракета попала в корпус, где дети получали диализ. От удара по больнице погибли два человека, еще 16 человек, в том числе семь детей, пострадали.

В Днепровском районе Киева обстрелом было повреждено административное здание медицинского центра "Исида". В офисе Генпрокурора сообщили, что в результате этого удара погибли семь человек. Всего, по последним данным, в столице Украины в результате обстрела погибли 22 человека, более 60 пострадали. В Кривом Роге, по которому также ударили российские ракеты, погибли 10 человек.

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