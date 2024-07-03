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Члены НАТО согласовали помощь Киеву на 40 млрд евро

Жан Рофе
3 июля 2024 г.

Лидеры стран НАТО утвердят решение о военной помощи Украине во время саммита в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Reuters.

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и УкраиныФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Государства-члены НАТО договорились предоставить военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. Об этом сообщает в среду, 3 июля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса подпишут соответствующее обязательство на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. Государства-члены "будут стремиться выполнить это обязательство путем пропорциональных взносов", следует из договоренности.

Генсек НАТО хочет выделять 40 млрд евро Киеву ежегодно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Североатлантического альянса гарантировать Украине ежегодную помощь не менее чем в 40 млрд евро. "Речь идет о том, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу в агрессивной войне против Украины", - заявил Столтенберг по окончании неформальной встречи с главами МИД 32 стран НАТО в Праге 31 мая.

Сумма в 40 млрд евро примерно соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг сказал, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП. Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.

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