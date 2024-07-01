  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Глава MSC: Прием Украины не будут обсуждать на саммите НАТО

Александра Иванова
1 июля 2024 г.

В преддверии саммита НАТО в Вашингтоне Кристоф Хойсген подчеркнул необходимость предоставления Украине перспективы вступления в альянс.

https://p.dw.com/p/4hhut
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (фото из архива)
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф ХойсгенФото: DW

Прием Украины в НАТО не стоит на повестке саммита Североатлантического альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, обнародованном вечером в воскресенье, 30 июня.

Вместе с тем, однако, он выразил уверенность, что "в долгосрочной перспективе только членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира". "Договоренности с Россией не стоят той бумаги, на которой Путин ставит свою подпись. Украине пришлось убедиться в этом на собственном горьком опыте.  Единственная страховка - это членство в НАТО", - заявил Хойсген.

Отвечая на вопрос о том,  "что останется от Украины после этой войны", глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что не сомневается, что "международное сообщество государств не примет никакого изменения границ". "Применение силы не должно окупить себя", - предупредил он.

Хойсген: Путин усилил НАТО

По словам Хойсгена, президент РФ Владимир Путин "своей безответственной агрессивной войной (против Украины. - Ред.)" объединил и усилил НАТО. "В лице Финляндии и Швеции к альянсу присоединились две новых страны с сильной обороной", - пояснил он.

Комментируя нерешительность федерального правительства Германии в вопросе поставок вооружений Украине, Кристоф Хойсген указал: "Я желал бы, чтобы оно (федеральное правительство. - Ред.) на раннем этапе поддержало позицию министра экономики (Роберта. - Ред.) Хабека, который за месяцы до российского нападения выступал за поставки вооружений Украине".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен. Итоги - Зеленский, Навальный и подготовка к долгой войне

Мюнхен. Итоги - Зеленский, Навальный и подготовка к долгой войне

На фоне новостей о смерти Алексея Навального и взятии Авдеевки Запад готовится к затяжной войне России против Украины. Репортаж DW об итогах Мюнхенской конференции по безопасности.
Конфликты18 февраля 2024 г.
Выступление Ангелы Меркель на конференции по безопасности в Мюнхене

Над пропастью в Мюнхене: украинская дилемма Запада

Над пропастью в Мюнхене: украинская дилемма Запада

На Мюнхенской конференции по безопасности четко проявилась дилемма Запада - помочь Украине и не втянуться в фактическую войну с Россией. Подробности - в материале DW.
Политика8 февраля 2015 г.
Президент Украины Владимир Зеленский на Mюнхенской конференции по безопасности, 17 фераля 2024 года

Зеленский на MSC призвал мир усилить противостояние агрессии РФ

Зеленский на MSC призвал мир усилить противостояние агрессии РФ

"Возможно, в Европе наступают времена, когда вопрос о задействовании статьи 5 Договора о НАТО будет вопросом не Вашингтона, а европейских столиц", - предупредил Зеленский на MSC.
Конфликты17 февраля 2024 г.
Показать еще