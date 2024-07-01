Глава MSC: Прием Украины не будут обсуждать на саммите НАТО

Прием Украины в НАТО не стоит на повестке саммита Североатлантического альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, обнародованном вечером в воскресенье, 30 июня.

Вместе с тем, однако, он выразил уверенность, что "в долгосрочной перспективе только членство в НАТО даст Украине долгосрочную перспективу мира". "Договоренности с Россией не стоят той бумаги, на которой Путин ставит свою подпись. Украине пришлось убедиться в этом на собственном горьком опыте. Единственная страховка - это членство в НАТО", - заявил Хойсген.

Отвечая на вопрос о том, "что останется от Украины после этой войны", глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что не сомневается, что "международное сообщество государств не примет никакого изменения границ". "Применение силы не должно окупить себя", - предупредил он.

Хойсген: Путин усилил НАТО

По словам Хойсгена, президент РФ Владимир Путин "своей безответственной агрессивной войной (против Украины. - Ред.)" объединил и усилил НАТО. "В лице Финляндии и Швеции к альянсу присоединились две новых страны с сильной обороной", - пояснил он.

Комментируя нерешительность федерального правительства Германии в вопросе поставок вооружений Украине, Кристоф Хойсген указал: "Я желал бы, чтобы оно (федеральное правительство. - Ред.) на раннем этапе поддержало позицию министра экономики (Роберта. - Ред.) Хабека, который за месяцы до российского нападения выступал за поставки вооружений Украине".