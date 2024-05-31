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Генсек НАТО призвал гарантировать Украине 40 млрд евро в год

Сергей Ромашенко
31 мая 2024 г.

Важно показать Путину, что он не сможет победить в войне против Украины, заявил Йенс Столтенберг. Он надеется, что страны НАТО выработают совместную позицию к саммиту альянса в июле.

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Столтенберг призвал НАТО гарантировать Киеву ежегодную многомиллиардную помощь
Столтенберг призвал НАТО гарантировать Киеву ежегодную многомиллиардную помощьФото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса гарантировать Украине ежегодную помощь не менее чем в 40 млрд евро. "Речь идет о том, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу в агрессивной войне против Украины", - заявил Столтенберг по окончании неформальной встречи с главами МИД 32 стран НАТО в Праге в пятницу, 31 мая.

Сумма в 40 млрд евро примерно соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг сказал, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП. Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.

Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что 32 страны НАТО согласуют общую позицию по данному вопросу к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне, но удастся ли это, пока неясно, отмечает агентство dpa. К примеру, Франция и Италия сейчас выделяют на военную помощь Украинесравнительно небольшую долю своего ВВП. К тому же неясно, согласится ли президент США Джо Байден за несколько месяцев до президентских выборов в его стране дать Украине долгосрочные финансовые гарантии.

 

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