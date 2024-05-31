  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Шольц хочет избежать эскалации с РФ на фоне войны в Украине

Сергей Ромашенко
31 мая 2024 г.

Германия только что разрешила Украине бить немецким оружием по целям внутри России. На этом фоне канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения большой войны между Россией и НАТО.

https://p.dw.com/p/4gVxH
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц: "Мы должны избежать большой войны - войны между Россией и НАТО"Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters/pool/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после того как Берлин разрешил Украине наносить удары немецким оружием по целям в России, выступил в защиту своей политики. "Мы должны избежать большой войны - войны между Россией и НАТО. В то же время мы должны позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет", - заявил Шольц на съезде католической церкви в Эрфурте в пятницу, 31 мая.

"Эскалации не получится избежать без благоразумия, без того, чтобы тщательно обдумывать каждый шаг на предмет того, что он может означать в плане угрозы эскалации. Важно также тщательно координировать действия со своими союзниками. Мы постоянно делаем это, и я могу всех заверить в том, что мы всегда будем действовать на основе этой максимы, каким бы сильным ни было давление", - указал канцлер ФРГ.

Помощь от Берлина на 28 млрд евро

Олаф Шольц вновь напомнил, что Германия уже гарантировала или предоставила военную помощь Украинена сумму 28 млрд евро. "Это насущно необходимо. Они должны иметь все это, чтобы иметь возможность защищаться", - подчеркнул Шольц.

Правительство ФРГ 31 мая объявило, что разрешает Украине применять вооружения, поставленные ей Германией, для ударов по целям на территории России близ Харьковской области. Ранее соответствующее разрешение Киеву дал президент США Джо Байден.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

США и Германия разрешат Украине атаковать цели в России западным оружием? DW Новости (30.05.2024)

США и Германия разрешат Украине атаковать цели в России западным оружием? DW Новости (30.05.2024)

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Вашингтон, прежде запрещавший использовать американское оружие для ударов по целям на территории РФ, может пересмотреть свою позицию. Дискуссия на эту тему набирает обороты. Не исключено, что на этом фоне свою точку зрения изменит и Германия. Эти две страны являются крупнейшими поставщиками вооружения для Киева.
Политика30 мая 2024 г.31:55 мин.