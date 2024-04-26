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Шольц вновь призвал союзников укрепить ПВО Украины

Жан Рофе
26 апреля 2024 г.

Украине необходимы дополнительные системы Patriot для отражения атак России, убеждены канцлер Германии Шольц и генсек НАТО Столтенберг.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине (фото из архива)
Олаф Шольц (справа) и Йенс Столтенберг в Берлине (фото из архива)Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз призвал европейских союзников активнее поддерживать Украину, в том числе в деле укрепления противовоздушной обороны страны. "Важно, чтобы мы продолжали делать то, что необходимо", - заявил Шольц на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине в пятницу, 26 апреля.

Глава германского правительства приветствовал в этой связи решение США предоставить Украине многомиллиардную помощь. Он также упомянул о передаче Киеву третьего зенитно-ракетного комплекса Patriot, о котором объявило правительство ФРГ. "Пользуясь случаем, я хотел бы попросить наших европейских друзей еще раз взглянуть на свои запасы, чтобы понять, могут ли они что-то тоже сделать в этом отношении для поддержки противовоздушной обороны Украины", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Украина защищает европейскую архитектуру безопасности, которую Россия ставит под угрозу своей агрессивной войной. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверил канцлер.

Глава НАТО: Союзники должны последовать примеру Германии

Столтенберг назвал передачу Украине еще одной системы Patriot "примером, которому должны последовать другие союзники". Он также приветствовал дополнительные поставки оружия, о которых, помимо Германии, объявили  Великобритания, Нидерланды и другие страны. "Наша обязанность - быстро превратить эти обязательства в поставки", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что Украине необходимо семь новых ЗРК Patriot для защиты от российских атак.

 

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