Саудовская Аравия предостерегла G7 от конфискации активов РФ

Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке "намекнула" государствам "большой семерки" (G7), что может продать часть европейских долговых обязательств, если те решат конфисковать замороженные активы России. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 9 июля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования российских активов для помощи Украине. Один из собеседников агентства назвал эти предупреждения "завуалированной угрозой". Еще двое источников отметили, что саудовские чиновники в разговорах упоминали конкретно долговые обязательства, выпущенные Францией.

Bloomberg напоминает, что в мае-июне страны G7 рассматривали различные варианты в отношении замороженных активов РФ. В итоге они договорились использовать прибыль от них, но сами активы не конфисковывать, хотя США и Великобритания настаивали на "более смелых вариантах". Против конфискации выступали некоторые европейские страны, на позицию которых, как считают собеседники агентства, могло повлиять предупреждение Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, по данным Bloomberg, владеет французскими и другими европейскими облигациями на десятки миллиардов евро, и их продажа, вероятно, не оказала бы существенного влияния на рынок. Однако европейские чиновники были обеспокоены, что примеру королевства могут последовать и другие страны, указали источники.