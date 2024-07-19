Что означал бы для Германии Трамп 2.0

В Берлине еще не утратили надежду на переизбрание Джо Байдена, хотя победа Дональда Трампа кажется многим неизбежной. DW - о возможных последствиях его возвращения в Белый дом для ФРГ и ЕС.

В правительственном квартале Берлина встревожены. Большинство немецких политических деятелей хотели бы переизбрания на пост президента США Джо Байдена, который им значительно ближе. Но последние его выступления были неудачными - то оговаривался, то терял нить мысли. А после покушения на Дональда Трампа триумф республиканца представляется вообще неотвратимым. На съезде Республиканской партии в Милуоки Трампа под море аплодисментов номинировали в качестве кандидата в президенты.

Дональд Трамп сразу после покушения на него Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) тоже не скрывал, кого бы он хотел видеть впредь хозяином Белого дома и на саммите G7 в июне в Италии откровенно дал понять, что ему по душе второй срок Байдена.

Это было ошибкой, считает Йенс Шпан (Jens Spahn) из крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС), которая была в Германии у власти во время первого президентского срока Дональда Трампа с 2016 до 2020 года. Шпан ездил на съезд республиканцев в Милуоки, считая, что немецкая политика по отношению к Трампу должна быть иной, чем в первый раз.

"Думаю, Трамп с большой долей вероятности станет следующим президентом США, - сказал Шпан в интервью DW. - И нам не следует повторять ошибку, допущенную во время его первого президентского срока. В то время ни у кого не было контактов с командой Трампа. В этот раз их следует налаживать заранее. Вот почему так важно быть в Милуоки".

Вэнс: Мне все равно, что будет с Украиной

Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс Фото: Michael Conroy/AP/picture alliance

Тревогу в Германии вызывает не только перспектива избрания Трампа, но и выдвижение Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты. Беспокоит, в частности, его позиция по Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в феврале 2024 года, написала сопредседательница "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) в сети Х, "он очень четко дал понять, насколько быстро он с Трампом отдаст Украину на откуп Путину". А в 2022 году в одном из подкастов Вэнс прямо заявил: "Мне все равно, что будет с Украиной".

В интервью агентству Reuters руководитель MSC Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) заявил, что в Мюнхене Вэнс вполне однозначно изложил свою позицию: "Впредь у США будут иные приоритеты, так что Европе придется самой позаботиться о своей безопасности и взять на себя основное бремя поддержки Украины".

Зависимость Германии от США стала еще больше

То, что Германия и Европа должны прилагать больше усилий для обеспечения своей безопасности, известно давно. Об этом Трамп неоднократно говорил и во время своего первого срока в Белом доме.

"Проблема в том, - объясняет Доминик Тольксдорф (Dominik Tolksdorf) из Германского общества внешней политики (DGAP), - что Германия и Европа сегодня еще более уязвимы, чем это было в 2016 году, поскольку Россия теперь угрожает не только Украине, но и всей Европе, а Европа с точки зрения обеспечения безопасности еще больше зависима от США". Правда, добавляет он, теперь европейцы по крайне мере могут лучше оценить Трампа.

Йенс Шпан считает, что Трамп - это сигнал европейцам стать, что им, наконец, надо стать"взрослыми". "США - наш важнейший союзник, - говорит Шпан. - Именно США гарантируют безопасность Европы. Сегодня и в обозримом будущем. Поэтому США нам необходимы в качестве партнера - вне зависимости от того, кто там президент".

В кулуарах берлинские политики уже давно готовятся к возможному второму сроку Трампа, указывает в комментарии для DW координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Михаэль Линк (Michael Link) из либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Линк - тоже стал гостем на съезде республиканцев в Милуоки. "Самый большой вызов, - считает он, - это непредсказуемость Трампа. Никто точно не знает, какие пункты своей программы Трамп будет реализовывать во второй президентский срок. Поэтому нам следует в первую очередь обеспечить собственную дееспособность и дееспособность Европейского Союза".

Трамп и американские ракеты в ФРГ

Американская ракета Tomahawk Фото: Department of Defense/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Что касается расходов на оборону, то в этом отношении Германия уже начала поворот, военный бюджет значительно увеличен, пусть главным образом в результате угрозы со стороны России. Еще один шаг канцлер Шольц сделал на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он договорился с президентом Байденом о размещении в Германии американских ракет большой дальности.

"Многие из боевых систем, о которых сейчас идет речь, были разработаны именно в то время, когда президентом был Трамп, - напомнил в интервью DW Тим Тиз (Tim Thies) из гамбургского Института по исследованию проблем мира и безопасности. - К тому же, как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) расходы по размещению американский ракет будет нести сама Германия. Похоже, немецкое правительство решило предвосхитить возможные требования Трампа на этот счет, если он станет президентом".

Как следует немецкому правительству готовится к возможному второму сроку Трампа? Михаэль Линк отвечает так: "Создавать оптимальные условия в собственной стране, делать ЕС сильнее и конкурентоспособней, укреплять европейский фланг НАТО. Германии следует взять на себя ведущую роль во имя уверенного в себе, сплоченного ЕС в трансатлантическом союзе".

Воспоминания о первом сроке Трампа

Многие немецкие политики с ужасом вспоминают о первом сроке Трампа. Для большинства из них его победа на выборах была полной неожиданностью, они были уверены в том, что президентом станет Хиллари Клинтон из Демократической партии.

О том, насколько глубоким был тогда - и остается до си х пор - ров между Трампом и немецкими политиками, свидетельствует отнюдь недипломатическое высказывание занимавшего тогда пост министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). В 2016 году, во время предвыборной кампании в США он назвал его "проповедником ненависти". К счастью Штайнмайера, ставшего позднее федеральным президентом, ему пока не пришлось принимать Трампа с государственным визитом в Германию.

Что изменится для Германии

В отношениях с действующим президентом США Михаэль Линг ценит особенно то обстоятельство, что Байден "всерьез воспринимает Германию в качестве партнера и ЕС как важный институт", понимает важность многостороннего партнерства, группы G7, а также международных организаций таких, как ООН.

Вторая администрация Трампа, опасается Линк, стала бы полной противоположностью: "Трамп делает ставку на двусторонние отношения и "сделки", а не на существующие альянсы и союзы. Он не относится с уважением к ЕС как к равноправному партнеру и попытается использовать европейские страны друг против друга".

Политолог Доминик Тольксдорф в свою очередь полагает, что в случае победы Дональда Трампа, "отношения (между США и Германией - Ред.) сильно охладятся, но при этом следует искать пути сохранения более или менее конструктивных связей".

В германском правительстве по-прежнему надеются, что победу на президентских выборах в США одержит демократ, то есть Байден. Однако учитывая его состояние здоровья, в Берлине начинают готовиться к Трампу 2.0.

Но Михаэль Линк уверен: "В случае своего избрания Дональд Трамп, невзирая на всю его риторику "Америка прежде всего", поймет, что США и под его руководством будут нуждаться в союзниках, например, в отношениях с Китаем, в которых согласованные с ЕС действия могут быть куда более эффективными, чем сепаратные или в соперничестве друг с другом".