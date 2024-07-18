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Шольц: В перспективе нужны договоры с РФ по разоружению

Александра Иванова
18 июля 2024 г.

"Должно наступить время, когда мы снова сможем говорить о контроле над вооружениями между ведущими мировыми державами", - подчеркнул канцлер ФРГ в интервью.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге, июль 2024 года
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Ralf Hirschberger/AFP/Getty Images

Отношения Запада с Россией в ближайшем будущем будут, скорее всего, определяться политикой сдерживания. Однако в долгосрочной перспективе необходимо вновь заключить с Россией договоры о разоружении. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в интервью телеканалу ARD в среду, 17 июля, на вопрос о том, относится ли он с пониманием к тому, что немцы снова испытывают страх перед холодной войной.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому, что для нас снова наступит время, когда мы сможем говорить о контроле над вооружениями между ведущими мировыми державами. Даже если это время, как кажется, еще очень далеко", - подчеркнул глава германского правительства.

По словам Шольца, Россия вышла "из всех соглашений о разоружении" и Германия "должна отреагировать на это". "Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", - пояснил он.

Шольц о "дыре" в федеральном бюджете ФРГ

Кроме прочего, в интервью была затронута тема федерального бюджета ФРГ на 2025 год. 17 июля агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа, написало, что в нем предусмотрено сокращение расходов на военную поддержку Украины вдвое - с 8 до 4 млрд  евро.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июля после многочасовых консультаций в ведомстве федерального канцлера и предшествовавших им многомесячных дискуссий на уровне правящих партий Олаф Шольц, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) достигли соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану правительства на период до 2028 года.

В соответствии с этим соглашением оборонный бюджет Германии в следующем году вырастет на 1,2 млрд евро - с текущих 52 млрд евро до 53,2 млрд евро. Это существенно меньше, чем запрошенное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) дополнительное финансирование в объеме 6 млрд евро.

При этом, по данным СМИ, в федеральном бюджете ФРГ на 2025 год оказалась "дыра" между доходами и расходами в объеме 17 млрд евро. Как отмечают авторы ARD, на вопрос о том, как именно его правительство намерено "залатать" эту дыру, Шольц ответил уклончиво, упомянув финансирование инвестиций, которое можно будет сделать "современнее". "Поживем - увидим", - так передали суть его ответа журналисты.

Рассказывая по просьбе ARD о своем самом сильном желании на лето, канцлер заявил: "Чтобы Россия закончила эту войну против Украины". "Но в остальном я желаю себе и всем остальным, чтобы они просто отдохнули за лето", - добавил Шольц. 

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