Новый закон в РФ: Шольц заявил о диктаторских мерах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ужесточение законодательства о "нежелательных" организациях в России. Он подчеркнул, что Германия - на стороне свободных СМИ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz)

прокомментировал принятый Госдумой РФ закон, позволяющий признавать "нежелательными" любые организации с государственным участием. "Спекулировать по поводу различных диктаторских мер российского режима" не имеет "никакого смысла", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента DW на пресс-конференции в Берлине в среду, 24 июля.

"Они не последние и еще будут другие. Мы - на стороне свободных СМИ, свободной прессы и поддерживаем их с помощью средств, которые у нас за пределами Германии порой весьма ограничены", - подчеркнул он.

Ужесточение законодательства о "нежелательных" организациях

Накануне Госдума РФ приняла пакет законов, позволяющих признать "нежелательными" любые организации, в качестве учредителей или участников которых выступают госорганы иностранного государства, а также об уголовной и административной ответственности за участие в них.

Ранее действующее законодательство не позволяло признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, "нежелательной". Эта норма распространялась лишь на иностранные неправительственные организации.

По словам спикера Вячеслава Володина, новая норма направлена против "организаций, созданных госструктурами из США, Британии, других европейских стран", которые ведут антироссийскую деятельность. Закон вводит запрет въезжать в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. За участие в деятельности любой нежелательной организации россиянам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.