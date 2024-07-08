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Финское сообщество русскоязычных стало "нежелательным" в РФ

Жан Рофе
8 июля 2024 г.

Российский Минюст добавил в список "нежелательных организаций" финские Venajan Demokratian Puolesta и Vuoksi Ry.

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Акция у посольства России в Хельсинки, март 2024 года
Акция у посольства России в Хельсинки, март 2024 годаФото: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Министерство юстиции России внесло в реестр "нежелательных" организаций "Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии" (Venajan Demokratian Puolesta). Информация об этом появилась на сайте ведомства в понедельник, 8 июля.

"Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии" объединяет "демократически настроенных граждан России, которые проживают в Финляндии", говорится на сайте организации. Сообщество проводит антивоенные и культурные мероприятия, акции в поддержку российских политзаключенных и помогает беженцам из Украины.

В реестр "нежелательных" также добавлена финская "Вуокси Рю" (Vuoksi Ry). Однако, как уточнил "ОВД-Инфо" журналист радиостанции "Эхо Хельсинки" Валерий Клепкин, вероятно, речь идет об одной организации. На финском полное название "Демократического сообщества русскоязычных в Финляндии" пишется как Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö "Vuoksi" ry.

Генпрокуратура России признала деятельность организаций "нежелательной" 20 июня. Причины решения не уточняются.

Список "нежелательных организаций" в РФ

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

В настоящее время в списке "нежелательных" насчитывается более 170 структур, которые, как утверждают Генпрокуратура и Минюст РФ, "представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства". В их числе - редакции независимых СМИ, правозащитные группы, экологические и исследовательские организации.

 

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