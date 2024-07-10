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Речь Олафа Шольца о войне в Украине отдали в музей

Вера Фридрих
10 июля 2024 г.

Манускрипт важнейшей речи федерального канцлера Германии Олафа Шольца, в которой говорилось о начале войны в Украине, станет экспонатом исторического музея.

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Олаф Шольц выступает в бундестаге
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Рукопись речи Олафа Шольца  (Olaf Scholz) станет частью постоянной экспозиции музея Дом истории (Haus der Geschichte) в Бонне, сообщило информационное агентство dpa во вторник, 9 июля. Выступая 27 февраля 2022 года перед депутатами бундестага с правительственным отчетом на специальном заседании, федеральный канцлер назвал начало войны в Украине "поворотным моментом в истории нашего континента". "Поворотный момент" - по-немецки Zeitenwende - в Германии в 2022 году даже назвали словом года. Текст этой речи главы немецкого правительства в оригинале с 2025 года можно будет подробно изучить в стенах боннского музея. Манускрипт Олаф Шольц уже передал сотрудникам культурного учреждения.

"Вторгаясь в Украину, Путин не только хочет стереть независимую страну с карты мира. Он разрушает всю систему европейской безопасности, продержавшуюся почти полвека со времен Хельсинкских соглашений", - заявил в своей речи в 2022 году федеральный канцлер Германии.  

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