В РФ начнут признавать "нежелательными" и госорганизации

Согласно принятым законам за участие в деятельности любой нежелательной организации россиянам теперь может грозить до 4 лет лишения свободы, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы.

Госдума РФ на заседании во вторник, 23 июля, приняла пакет законов, позволяющих признать "нежелательными" в России любые организации, в качестве учредителей или участников которых выступают госорганы иностранного государства, а также об уголовной и административной ответственности за участие в них. Об этом сообщила пресс-служба российского парламента. Ранее действующее законодательство не позволяло признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, "нежелательной". Эта норма распространялась лишь на иностранные неправительственные организации.

Законопроект был внесен в парламент 12 февраля 2024 года. Во время первого чтения, 11 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их - вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан".

Карательные меры

В частности, закон вводит запрет въезжать в Россию иностранцам-участникам нежелательных организаций с госучастием. Такой подход не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Кроме того, согласно принятым законам, за участие в деятельности любой нежелательной организации россиянам может грозить, например, штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы.

Как пояснил журналистам глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, участием в деятельности нежелательной организации может, например, считаться "распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях". По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".