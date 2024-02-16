Как студенты из РФ продолжают учиться в "нежелательном" вузе

Перед обучающимися в венском Центрально-Европейском университете (CEU) россиянами с октября 2023 года стоит непростой выбор: прервать отношения с вузом, взять на себя риск и продолжить обучение или принять решение больше не возвращаться на родину. Причина этого - в решении Генпрокуратуры РФ о признании этого вуза в РФ "нежелательной организацией". Ведь, согласно российскому законодательству, люди, сотрудничающие, финансирующие или руководящие “нежелательными” организациями, могут нести наказание вплоть до уголовного.

Дополнительным довлеющим фактором было и скорое начало зимнего учебного семестра в январе. Ведь продолжение обучения могло быть истолковано уже как осознанное действие, направленное на сотрудничество с нежелательной организацией.

Центрально-Европейский университет был основан в Праге в 1991 году. В 1993 он начал работать в Будапеште при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывшего СССР. В 2019 после давления со стороны властей Венгрии и изменения местного образовательного законодательства университет был вынужден перенести свою учебную деятельность в Вену.

Джордж Сорос в Центрально-Европейском университете (фото из архива) Фото: picture alliance/AP Photo/B.Szandelszky

Возвращаться в Россию или оставаться в Австрии

"Уже поступая в университет, я понимала, что не планирую ближайшие несколько лет возвращаться (в Россию. - Ред.) на постоянной основе. В этом смысле мои жизненные планы не так сильно изменились. Но при этом у меня в России осталась семья, с которой мне хотелось бы видеться. И здесь я не знаю пока, как буду действовать: поеду я увидеться с семьей или нет", - рассказывает студентка магистратуры CEU Саша. По ее словам, хотя признание университета "нежелательным" в России и стало неожиданностью для многих студентов, они все равно "привыкли, что обязательно случится что-то несправедливое, нелогичное и непоследовательное".

Ее коллега Дарья не соглашается: "Я в принципе даже до поступления в CEU знала, что лучше нигде особо не говорить, что я там учусь". По ее словам, после объявления "нежелательной" организацией немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) она ожидала, что то же может случиться и с Центрально-Европейским университетом. "У меня была мысль, что я могу никогда не вернуться в Россию, я просто не знала, когда этот момент наступит", - резюмирует Дарья.

Тем не менее, далеко не все студенты CEU оказались готовы к такому давлению со стороны российских властей. Почти сразу после объявления вуза "нежелательным" другая его студентка Анна (имя изменено) решила отчислиться и вернуться в РФ: "У меня в России семья, в которой есть престарелые люди. Они себя часто очень плохо чувствуют, и я не могу себе позволить сказать, что я миллион лет могу не бывать в России. Я понимаю, что на повседневном уровне они без меня выживают. Но так, если что-то случится, ты всегда можешь приехать. Но если что-то случится, и ты не сможешь приехать… меня это очень сильно пугает, и я не понимаю, как это может не пугать".

Бездействие университета?

Как рассказывали сразу после признания CEU в России "нежелательной" организацией" российские студенты и преподаватели вуза , руководство университета не предпринимало практически никаких усилий, чтобы помочь гражданам РФ решить проблему их потенциального преследования на родине. По словам собеседников DW, сейчас в этом вопросе мало что изменилось: "Если поначалу все высказывали озабоченность и безоговорочную поддержку, с пониманием относились к ситуации, в которой мы оказались, то теперь прошло время, и из того, что я слышу и вижу, никаких работ ни над какими мерами поддержки не производится", - рассказывает Саша.

Кампус Центрально-Европейского университета в Будапеште Фото: picture alliance/dpa/J. Kalaene

Все опрошенные DW студенты подтвердили, что 7 ноября 2023 года университет организовал для граждан России встречу с юристами, которые разъяснили им возможные правовые последствия решения Генпрокуратуры. Тем не менее, вся предлагаемая реальная поддержка осталась на уровне факультетов (departments): "В университете сейчас как будто проблема российских студентов отошла на совершенно задний план. Но я чувствую себя не так безнадежно, потому что в моем департаменте очень хороший коллектив преподавателей и администрации, который оказывает всевозможную поддержку российским студентам. Понятно, что они никак не могут повлиять на решения университетской администрации, но просто человеческую поддержку они нам оказывают, и мне от этого спокойнее и проще", - говорит Саша. С ней соглашается Дарья: "Я получила в первые недели после признания CEU "нежелательной организацией" поддержку на уровне моего департамента. Но мой департамент мог только собрать запросы от студентов, чтобы поговорить с правлением университета, и правление ничего не сделало".

Сам университет отреагировал на присвоение ему статуса "нежелательности" российскими властями заявлением, опубликованном на своем сайте . В нем он осудил это решение и подчеркнул, что оно представляет опасность для российских сотрудников и студентов вуза: "Это решение также ограничивает граждан России в сотрудничестве с CEU и ставит российских студентов и сотрудников CEU под угрозу политического преследования".

В последнем абзаце заявления также говорится, что CEU надеется на пересмотр этого решения “в интересах будущего сотрудничества с российскими учреждениями и частными лицами”. Однако пока этого не произойдет, университет пообещал прекратить “все виды сотрудничества с российскими партнерами” и перестал продвигать свои программы внутри России.

Не спешат помогать россиянам из CEU и правозащитные организации. Так, в комментарии "Новой Газете - Европа" создательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова сказала, что в кейсах студентов нет финансирования или руководства нежелательной организацией и добавила, что "эта статья не применяется настолько широко, чтобы сейчас все бросили силы на обучающихся в университете".

Репрессии могут грозить даже членам семей студентов

Дарья рассказывает, что и сама консультировалась с правозащитниками. Кейс российских студентов CEU, по ее словам, сейчас не находится у них в приоритете: "Ресурсы правозащитников ограничены, и есть много тех, кому нужно помогать сейчас. И я с этим согласна. Но также я сталкивалась с позицией, что репрессии происходят и развиваются довольно произвольно, и произойти может что угодно. Поэтому студентам CEU стоит быть готовыми к любым, даже самым плохим сценариям".

Так, по словам Анны, на встрече с юристами россиянам из CEU пояснили, что оплата учебы может быть приравнена к финансированию деятельности нежелательной организации. Поэтому под угрозой потенциально могут оказаться все студенты, которые обучаются там на платной основе, а также их семьи в случае, если они оплачивают их образование в Центрально-Европейском университете.

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