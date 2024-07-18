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В РФ признали Фонд Карнеги "нежелательной организацией"

Лиза Ламбрехт
18 июля 2024 г.

Фонд Карнеги за мир и издание The Moscow Times внесли в список "нежелательных организаций". Ранее их признали в РФ "иноагентами".

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Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФФото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance

Министерство юстиции РФ внесло Фонд Карнеги за международный мир в список "нежелательных организаций". Новая запись в реестре появилась в четверг, 18 июля.

При этом в ведомстве заявили, что Генпрокуратура РФ объявила деятельность фонда нежелательной еще 1 июля, однако ранее об этом не сообщалось.

Фонд Карнеги за мир был основан в США в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений. Московский центр Карнеги был открыт в 1993 году. Он прекратил свою работу в России в сентябре 2022 года. Весной 2023 года власти включили фонд в реестр "иностранных агентов".

Помимо Фонда Карнеги, Минюст также внес в список "нежелательных организаций" газету The Moscow Times. Генпрокуратура объявила ее "нежелательной" 10 июля. 

"Нежелательные" организации в России

Число "нежелательных" организаций в России стало резко расти после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. По подсчетам журналистов, в 2022 году власти РФ признали "нежелательными" 23 проекта, в 2023-м - 58.

По состоянию на 12 июля 2024 года статус "нежелательных" в России имели 176 организаций, в том числе такие СМИ, как "Медуза", "Радио Свобода",  телеканал "Дождь", "Новая газета. Европа", The Insider, Bellingcat и другие.

 

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