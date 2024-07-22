Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис - политик с высокими шансами заменить Джо Байдена - как в президентской кампании, противостоя Дональду Трампу, так и в итоге в Белом доме. DW - о карьере и взглядах Харрис.

Когда в августе 2020 года Камала Харрис согласилась с предложением Джо Байдена пойти вместе с ним на выборы, став кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии, и сжала руку Байдена на сцене во время партийного съезда, будущее этого дуэта казалось блестящим.

Байден - во многом благодаря своему многолетнему политическому опыту - был на пути к победе над республиканцем Дональдом Трампом и, как казалось многим, возвращению Соединенных Штатов к ощущению нормальной жизни. Харрис была харизматичным, энергичным лидером нового времени - ребенок родителей-иммигрантов из Ямайки и Индии, женщина, которая пришла в политику после того, как сделала успешную карьеру, дважды избираясь генпрокурором Калифорнии.

Теперь после того, как Байден под шквалом критики, в том числе и из лагеря Демпартии и ее ведущих спонсоров, принял решение прекратить борьбу за свое переизбрание, Камала Харрис может быть призвана в президентскую кампанию демократов и сразится с Дональдом Трампом на ноябрьских выборах. Однако ее блеск сильно потускнел за четыре года пребывания в Белом доме, констатируют наблюдатели.

Американская история Камалы Харрис

Камала Харрис родилась в 1964 году в высокообразованной мигрантской семье в Окленде, штат Калифорния. Ее мать Шьямала Гопалан - уроженка Индии, исследовательница в области рака груди, а отец - профессор экономики Дональд Джей Харрис, выходец из Ямайки. Родители Харрис принимали активное участие в движении за гражданские права в США в 1960-х годах.

Согласно автобиографии Камалы Харрис "Истины, которые мы храним", этот опыт повлиял и на ее собственную карьеру. Харрис вспоминает, как мать говорила ей и ее сестре Майе: "Не сидите сложа руки и не жалуйтесь на что-то. Сделайте что-нибудь!". Брак ее родителей распался, когда Камале было 7 лет. Пять лет спустя Шьямала Гопалан нашла работу в Канаде, и семья переехала в Монреаль.

Детство в Калифорнии: Камала Харрис (слева) с сестрой Майей и матерью в Окленде, январь 1970 года Фото: picture-alliance/dpa/Kamala Harris Campaign

Там будущий американский вице-президент закончила среднюю школу. Затем вернулась в США, чтобы изучать политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, а в 1986 году переехала в свой родной штат Калифорния, чтобы изучать право. Через три года получила степень доктора права, а в июне 1990 года была принята в Калифорнийскую коллегию адвокатов.

В том же году она начала работу в качестве помощника окружного прокурора, продвигаясь по карьерной лестнице и дослужившись в итоге до должности генерального прокурора Калифорнии. В 2011 году Харрис стала первой женщиной, чернокожей и американкой южноазиатского происхождения, занявшей этот пост.

"Лучший полицейский Калифорнии"

Прокурорская карьера Харрис, по оценкам наблюдателей, была неоднозначной. Она называла себя "лучшим полицейским Калифорнии", но вызывала возмущение полиции своим отказом добиваться смертного приговора даже в тех случаях, когда были убиты полицейские. В то же время Харрис критиковали за то, что она не прилагала больших усилий для борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.

Окружной прокурор Сан-Франциско Камала Харрис, июнь 2004 года Фото: picture-alliance/AP Photo/M. J. Sanchez

Она была инициатором введения системы крупных штрафов и потенциального лишения свободы для родителей, чьи дети пропускали слишком много уроков в школе, что непропорционально сильно отразилось на семьях цветных калифорнийцев. В 2014 году она отшутилась в ответ на вопрос о легализации марихуаны, но пять лет спустя, выдвигая свою кандидатуру на пост президента от Демпартии, заявила, что "абсолютно за" это.

В 2015 году Харрис объявила, что баллотируется от Калифорнии в Сенат США, и заручилась поддержкой Джо Байдена и тогдашнего президента Барака Обамы. В 2017 году стала второй чернокожей женщиной-сенатором. А в 2019 году начала кампанию по собственному выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии, причем одним из ее соперников тогда являлся Байден.

Препирательства с Байденом

Однажды в процессе дебатов Харрис оказала давление на Байдена, напомнив о его сотрудничестве с сенаторами, которые в 1970-х и 1980-х годах выступали против десегрегации в США. Она обвинила будущего президента в том, что тот сотрудничал с ними, объединившись против busing - практики, предусматривавшей перевозку школьными автобусами детей из районов проживания меньшинств в преимущественно белые школы, чтобы разнообразить состав классов.

Байден в ответ указал, что Харрис "неправильно описала" его позицию, и отметил, что во время беспорядков после убийства Мартина Лютера Кинга он предпочел стать "общественным защитником", а не прокурором. Годы работы Харрис в качестве прокурора стали преследовать ее также и во время предвыборной кампании, когда появился мем "Камала - коп". В конце концов она выбыла из той президентской гонки и поддержала выдвижение кандидатом от Демпартии Байдена, который позже предложил ей стать его вице-президентом.

"Пограничный царь" во время миграционного кризиса

Далее они вместе провели тяжелую и ожесточенную кампанию, в итоге победив Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Майка Пенса. Джо Байден и Камала Харрис были приведены к присяге 20 января 2021 года - всего через две недели после того, как в Капитолий ворвалась разъяренная толпа трампистов, требовавших отменить результаты голосования. Харрис в очередной раз вошла в историю - она стала первой женщиной, первым чернокожим и первым американцем индийского происхождения, занявшим пост вице-президента США.

Гватемала, июнь 2021 года. Камала Харрис пытается выявить и устранить причины массовой миграции в США из Латинской Америки. Фото: Jim Watson/AFP

Эта должность давала Камале Харрис право взять на себя руководство страной в случае смерти президента или признания его неспособным к исполнению своих обязанностей. За время пребывания в Белом доме она не раз пыталась поднять свой авторитет. В 2021 году Байден поручил Харрис решить проблему иммиграции посредством борьбы с "глубинными причинами", по которым люди покидают Латинскую Америку. "Я не могу назвать никого, кто был бы более квалифицирован для этого, - сказал Байден о Харрис в то время. - Когда она говорит, она говорит за меня".

Подарок оказался ядовитым. Несмотря на усилия вице-президента и ее встречи с латиноамериканскими лидерами, число лиц, пересекающих без документов границу Мексики и США, продолжало расти, достигнув в 2023 году рекордного уровня. Республиканская партия быстро окрестила Харрис "пограничным царем", а затем осудила ее за то, что она не смогла уменьшить потоки людей, перебирающихся в страну со стороны Мексики.

"Все поставлено на карту"

Тем временем Камала Харрис нашла для себя другое поле для борьбы со своими политическими соперниками. Когда в июне 2022 году Верховный суд США фактически отменил право на аборт на значительной части территории страны, Харрис стала влиятельной сторонницей защиты этого права. Ранее в том же году она начала кампанию "Борьба за репродуктивные свободы".

Акция протеста сторонников права на аборт в США, апрель 2024 года, штат Аризона Фото: Joel Angel Juarez/The Republic/USA TODAY Network/IMAGO

"Экстремисты по всей нашей стране продолжают полномасштабную атаку на с таким трудом завоеванные свободы", - цитировал тогда Харрис Белый дом. Между тем Дональд Трамп одобрил то решение Верховного суда и даже поставил его себе в заслугу. За несколько дней до июньских дебатов между Трампом и Байденом Харрис предупредила, что в случае переизбрания президентом Трампа "все поставлено на карту" в сфере репродуктивных прав.

Будущее Демократической партии?

После провального участия Байдена в дебатах с Трампом Камала Харрис выступила в роли одного из самых ярых сторонников президента, даже когда другие политики-демократы называли в числе прочих и ее имя среди тех, кто может заменить Байдена в качестве кандидата в президенты от Демпартии. После того, как Байден 21 июля выбыл из гонки за Белый дом, Харрис рассматривается многими как естественный выбор для его замены демократами.

При этом сам Байден в тот же день поддержал выдвижение Камалы Харрис в президенты в посте в соцсети Х, проиллюстрированном фотографией смеющихся нынешних президента и вице-президента: "Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это". А сама Камала Харрис вскоре заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США: "Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать (право. - Ред.) и добиться выдвижения кандидатом".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вскоре после дебатов между Байденом и Трампом сообщила на брифинге, что одна из причин, по которой Байден выбрал Харрис в 2020 году своей напарницей, "заключается в том, что она действительно является будущим партии". Так ли это - выяснится довольно скоро.