Из тюрьмы в Госдуму? Вернет ли Кремль своего киллера из ФРГ

Полиция и политики в столице Германии с удивлением комментируют слухи о возможном обмене заключенными с Москвой. Но признают, что подобный сценарий возможен.

"Публичная казнь". Так описывали свидетели произошедшее в районе полудня в пятницу, 23 августа 2019 года, посреди парка Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит.

В разгар рабочего дня неизвестный мужчина в черном достал пистолет, выстрелил в прохожего, а когда тот упал, добил его двумя выстрелами в голову - и скрылся на велосипеде. Очевидцы бросились на помощь жертве, но было поздно - 40-летний Зелимхан Хангошвили был мертв. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, он оказался гражданином России.

Это убийство стало причиной дипломатического скандала между Россией и Германией, поводом для уникального судебного разбирательства и вот теперь - источником слухов о возможном трехстороннем обмене заключенными между США, Германией и Россией. Эти слухи приводят сегодня в недоумение свидетелей и участников тех событий.

Малый Тиргартен и большой дипломатический скандал

Жертва убийства - бывший чеченскийполевой командир Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья. Исполнитель - российский гражданин Вадим С. (судя по паспорту, который был у него с собой), он же Вадим К.,судя по результатам журналистского расследования.

(Немецкие собеседники DW не называют фамилию осужденного за убийство россиянина, ограничиваясь его именем и первой буквой фамилии - Вадим К. Стандарты журналистской этики в Германии предусматривают "право на забвение", возможность начать новую жизнь после освобождения из мест лишения свободы. Фамилию Красикова полностью произносит только депутат бундестага. - Ред.)

Представитель профсоюза полиции Беньямин Йендро Фото: Dmytro Katkov/DW

Представитель профсоюза берлинской полиции Беньямин Йендро (Benjamin Jendro) вспоминает тот случай как из ряда вон выходящий, подчеркивает, что полиция - вне политики, а потом добавляет, что полицейским слегка не по себе от самой идеи выдачи профессионального киллера в обмен на журналиста или случайного туриста, задержанного за пакетик конфет.

"Ведь тяжесть такого преступления - заказное убийство - не сопоставима со шпионажем или провозе марихуаны в конфетах", - говорит он.

Судья: "Подсудимый внимательно следил за ходом процесса. И молчал".

Суд на Вадимом К. начался 7 октября 2020 года и продолжался 14 месяцев. Судья Кристина фон Ботмер (Christina von Bothmer) - одна из пяти судей на процессе, который она описывает как уникальный - с точки зрения беспрецедентных мер безопасности, интереса СМИ и геополитического контекста.

Судья Кристина фон Ботмер Фото: Dmytro Katkov/DW

"Подсудимый производил на меня впечатление крайне спокойного человека, вел себя на процессе крайне сдержанно, ни разу не брал слово сам. Однако у меня было такое впечатление, что он очень внимательно следил за ходом процесса", - вспоминает она.

Рассмотрев доказательства, представленные прокуратурой, суд пришел к выводу, что Вадим К. совершил убийство по поручению российских властей. В декабре 2021 года его приговорили к пожизненному заключению.

К этому моменту Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован. В феврале 2023-го в петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин Германии - якобы за конфеты с марихуаной. В марте 2023 года в Екатеринбурге задержан американский журналист Эван Гершкович. В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии за создание "экстремистского сообщества". В сентябре газета Wall Street Journal сообщила о планах американских чиновников включить Навального в многостороннюю сделку по обмену между Россией, США и Германией. Якобы взамен на Вадима К. Россия была готова отпустить двух американцев и Навального.

9 февраля 2024-го канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время визита в Вашингтон обсуждал планируемый обмен с Джо Байденом. За несколько дней до этого Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором намекнул, что спецслужбы РФ и США ведут переговоры о возможном обмене заключенными.

Однако никакого обмена не произошло: 16 февраля стало известно о гибели Алексея Навального.

В конце февраля 2024-го американское издание Politico сообщило, что между Германией и США действительно шли переговоры об обмене заключенными, но никаких конкретных предложений Москве не делалось. То есть заявление соратников Навального не совсем соответствует действительности.

Журналистка об осужденном убийце: "Он ждет, что его вытащат"

Журналистка из Гамбурга Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) - пожалуй, главный специалист в истории со скандальным убийством, не связанная должностными инструкциями с какими-либо правоохранительными органами. Она не только следила за ходом судебного процесса над убийцей, но и слетала в Грузию, съездила в Панкисское ущелье, чтобы поговорить с родственниками убитого, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. И написала книгу о деталях этого громкого убийства.

Журналистка Сильвия Штёбер Фото: Dmytro Katkov/DW

Она говорит, что ее источники утверждают, что Вадим К. ведет себя в тюрьме крайне дисциплинированно и корректно, занимается спортом: "Он ждет, что его вытащат".

Где он содержится, она не знает: "И лучше этого не знать. Можно с уверенностью утверждать, что он находится под усиленной охраной. Где-то в Германии".

По ее словам, какое-то время он был в Берлине, в тюрьме в районе Тегель, где его держали в одиночной камере и в изоляции от остальных заключенных.

Она предполагает, что в случае выдачи в Россию, Вадим К. окажется не в тюрьме, а в Государственной думе. "Его встретят с почестями и наградят орденом, - говорит она. - И это то, чего не хотелось бы видеть. Не хочется позволять этому преступнику, да и всей российской системе, праздновать такую победу".

Слишком велик соблазн для других повторить подобное.

Депутат бундестага: "Это киллер на службе Кремля"

В немецком бундестаге есть комитет по надзору за спецслужбами. Один из членов комитета, депутат от Свободной демократической партии Германии Александр Мюллер (Alexander Müller) считает любые намеки на обмен осужденными в принципе неуместными.

Депутат бундестага Александр Мюллер Фото: Dmytro Katkov/DW

"Красиков - это киллер на службе у Кремля. Он совершил убийство на территории Германии, - говорит парламентарий. - Я считаю, что нельзя устраивать торговлю людьми с Москвой. Иначе это закончится тем, что россияне начнут арестовывать любых иностранцев из-за каких-нибудь конфет с марихуаной, которые сами же и будут им подбрасывать. Ради того, чтобы устраивать такие обмены с нами".

В то же время депутат добавляет, что подобный обмен в принципе не исключен, поскольку юридически такие меры находятся в своего рода "серой зоне" - они законодательно не регулируются, то есть руководство страны может самостоятельно принять решение об обмене заключенными.

Последний громкий обмен с участием РФ произошел в декабре 2022 года. В в аэропорту Абу-Даби российские спецслужбы обменяли американскую баскетболистку Бритни Грайнер на Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием.

Адвокат осужденного россиянина на просьбу DW об интервью ответил отказом.

Министерство юстиции ФРГ в ответ на запрос DW сообщило, что по данным на лето 2023 года в стране отбывали пожизненное заключение порядка 1750 человек, и попросило отнестись с пониманием к тому, что не разглашает местонахождение осужденных.