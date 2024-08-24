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Фридрих Мерц заявил о невозможности коалиций ХДС с АдГ

Александра Иванова
24 августа 2024 г.

Сотрудничество с правыми популистами "убило бы Христианско-демократический союз", считает его глава. Однако совместную работу с левопопулистской партией Сары Вагенкнехт он не исключает.

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Председатель ХДС Фридрих Мерц
Председатель ХДС Фридрих МерцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в преддверии выборов в земельные парламенты (ландтаги) федеральных земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург в очередной раз заявил о невозможности сотрудничества его партии с правыми популистами из "Альтернативы для Германии". "Это убило бы ХДС", - подчеркнул он в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в субботу, 24 августа.

По мнению политика, которого некоторые наблюдатели считают потенциальным кандидатом на роль следующего канцлера ФРГ, цель АдГ - это уничтожение ХДС. "Нам нельзя подавать руку тем, кто хочет устранить нас политически", - убежден он.

По словам Фридриха Мерца, некоторые из его однопартийцев выступают за сотрудничество с "Альтернативой для Германии", однако большая часть - против. "Так что нам придется и дальше разъяснять, что у нас есть границы относительно того, что мы называем консервативным. Эти границы проходят там, где начинаются правый экстремизм, правый радикализм, антидемократизм, антисемистски и враждебное отношение к иностранцам", -  подчеркнул он.

Мерц о сотрудничестве ХДС и ССВ

В то же время глава консервативного ХДС не исключил возможность сотрудничества с зарегистрированной в январе 2024 года левопопулистской партией "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), которая, кроме прочего, выступает за ограничение притока мигрантов в Германию, пересмотр приоритетов в политике по защите климата, за повышение размеров пособий по безработице и пенсий, а также за повышение налогов на большие доходы. Кроме того, ССВ протестует против дальнейших поставок вооружений Киеву и против санкций в отношении России, а также призывает к дипломатическому решению в войне России против Украины.  На востоке Германии партия Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), активно критикующая действующее правительство ФРГ, пользуется большой популярностью.

Относительно возможной коалиции с ССВ Мерц сказал: "То, что произойдет после выборов (ландтагов. - Ред.), - открытый вопрос и зависит от земельных организаций партии".

При этом он подчеркнул: "Фрау Вагенкнехт ведет себя так, как будто на земельных выборах решается вопрос о войне и мире. Это не только абсолютная чушь, это уже практически попытка ввести избирателей в заблуждение и злоупотребление выборами, если так называемый ССВ создает впечатление, как будто по таким вопросам можно голосовать на уровне земельной политики. В Дрездене (столице Саксонии. - Ред.) не принимают решений относительно выхода из НАТО, а в Эрфурте (столице Тюрингии. - Ред.) - относительно размещения американских ракет средней дальности".

Сама Сара Вагенкнехт, реагируя на подобную критику, ранее в эфире немецкого телевидения поясняла, что отдает себе отчет в том, что земля Тюрингия не может повлиять на ситуацию вокруг войны в Украине, однако она может продвигать соответствующую повестку на федеральном уровне.

Условием для участия ее партии в правящей коалиции в Тюрингии она назвала прекращение поставок вооружений Украине и усиление дипломатических инициатив федерального правительства Германии, направленных на завершение войны в Украине.

Предпочтения избирателей на востоке Германии

По данным опроса общественного мнения ZDF-Politbarometer, опубликованных за неделю до выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, намеченных на 1 сентября, в Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" может стать самой влиятельной политической силой, заручившись поддержкой 30% избирателей.

На втором месте идет ХДС с 23% голосов. ССВ пользуется сейчас симпатиями 17% избирателей в этой федеральной земле.

В Саксонии, по данным этого же опроса, складывается следующая картина. ХДС получает 33% голосов, за ней следует АдГ с 30%, ССВ может рассчитывать на поддержку 11% голосующих.

Партии правящей в ФРГ колиции на востоке ждет сокрушительное поражение 

Что касается правящих на федеральном уровне партий так называемой "светофорной коалиции", то им грозит сокрушительное поражение на выборах в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. По данным опроса ZDF-Politbarometer, в Тюрингии Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) едва преодолевает необходимый пятипроцентный барьер, набирая 6% голосов. Партия "Союз 90"/"зеленые" может рассчитывать там на 4 процента. Свободная демократическая партия (СвДП) - оказалась в категории "другие", куда входят мелкие и малоизвестные партии, которые не могут претендовать на места в ландтаге.

В Саксонии ситуация для партий правящей ныне в ФРГ коалиции не многим лучше. У СДПГ там сейчас 7% сторонников, "зеленых" готовы поддержать 6% избирателей. А либеральной СвДП на участие в работе земельного парламента рассчитывать не приходится.

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