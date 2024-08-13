Американские ракеты в Германии. Что говорит партия канцлера?

Решение поддержать договоренность Шольца и Байдена о развертывании в Германии с 2026 года новых американских ракет далось социал-демократам нелегко. Что повлияло на это решение и как его оценивают в СДПГ?

Более месяца понадобилось руководству Социал-демократической партии Германии (СДПГ), чтобы одобрить договоренность собственного однопартийца, канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом США Джо Байденом о размещении в Германии новых американских ракет.

Еще 10 июля, на полях юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, Германия и США объявили о том, что с 2026 года, впервые после 90-х годов прошлого века, на территории ФРГ начнется размещение новых американских ракет. Конкретно были названы крылатые ракеты средней дальности Tomahawk, зенитные - SM-6 и еще находящиеся на стадии разработки гиперзвуковые ракеты.

Что в тексте резолюции СДПГ о размещении ракет

"Этот шаг - реакция на вопиющее нарушение международного права Россией в Украине, учитывающая возросшую угрозу Европе в результате массивного российского наращивания вооружений в последние годы именно в сфере ракет средней дальности", - говорится в резолюции президиума СДПГ, принятой вечером в понедельник, 12 августа.

Штаб-квартира СДПГ в Берлине Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

"Мы, СДПГ, берем на себя ответственность за то, чтобы ни одному ребенку, родившемуся сегодня в Германии, не пришлось снова пережить войну, - гласит далее текст резолюции. - Договоренность немецкого правительства под руководством социал-демократов с администрацией США о размещении с 2026 года в Германии американских ракет является для этого важным вкладом".

Новые ракеты и договор "Два плюс четыре"

Учитывая тот факт, что над текстом резолюции в СДПГ трудились более месяца, можно исходить из того, что решение поддержать договоренность Шольца с Байденом, далось руководству партии не легко. Об этом свидетельствует и пассаж резолюции, в котором подчеркивается, что американские ракеты не будут оснащены ядерными зарядами, а только "обычными боеголовками и размещены на уже имеющихся американских военных базах на западе Германии".

Эта констатация, очевидно, преследует цель подчеркнуть приверженность правительства Германии взятым на себя международно-правовым обязательствам.

На церемонии подписания договора "Два плюс четыре" в Москве, 12 сентября 1990 года Фото: picture alliance/dpa

Речь, в частности, идет о договоре "Два плюс четыре", подписанном в 1990 году, перед воссоединением Германии, между ФРГ и ГДР - с одной стороны и, странами-союзниками во Второй мировой войне: СССР, США, Великобританией и Францией - с другой. Согласно этому документу, на востоке Германии, то есть на территории бывшей ГДР, не допускается размещение ни атомного оружия, ни иностранных вооруженных сил или систем вооружений.

Соответственно, на западе ФРГ размещать такие вооружения можно. Что же касается ядерных боеголовок, то оснащение ими крылатых ракет Tomahawk в принципе технически невозможно. "Тип ракет, ранее способных нести ядерный боезаряд, снят с вооружения, и таких ракет более нет в арсенале", - указывает датский эксперт по вопросам ядерных вооружений Ханс Кристенсен.

Эксперты: размещение ракет - ответ на российский вызов

С тезисом СДПГ об ответе Запада на наращивание Россией вооружений в сфере ракет малой и средней дальности согласны и многие военные эксперты.

Так, Франк Зауэр (Frank Sauer) из Университета бундесвера в Мюнхене обращает внимание на тот факт, что "Россия еще в 2016 году разместила в Калининградской области ракетные системы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки". Хранилища для них были модернизированы в период с 2016 до 2018 года. "Это означает, - поясняет Зауэр, - что еще задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину мы снова имели дело с российской ядерной угрозой".

На погрузке российской ракеты "Искандер" Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Аналогичные аргументы приводит Айлин Матле (Aylin Matlé) из Германского общества внешней политики (DGAP). В отличие от европейских стран-членов НАТО, напоминает она, Россия обладает множеством ракет наземного базирования с очень коротким подлетным временем до европейских столиц: "Так что германо-американскую договоренность следует рассматривать как необходимую реакцию на российские действия".

Кроме того, добавляет Клаудиа Майор (Claudia Major), эксперт по вопросам безопасности берлинского Фонда науки и политики (SWP), с 2022 года Россия стала перебазировать в Калининградскую область боевые самолеты, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Что говорят критики о договоренности по ракетам

Тем не менее позицию партийного руководства разделяют далеко не все социал-демократы, в том числе, весьма влиятельные. Среди них, например, лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), считающий, что размещение американских ракет в Германии повысит риск военной эскалации.

Ральф Штегнер (Ralf Stegner) из той же фракции предупреждает о новой гонке вооружений: "Мир от этого не станет более безопасным. Напротив, мы окажемся в спирали, в которой мир будет становиться все более опасным".

И даже сам председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) хоть и поддерживает договоренность Шольца с Байденом, но считает, что правительству Германии следовало лучше и более убедительно разъяснить необходимость повторного размещения в стране американских ракет.

В Германии проходили массовые протесты против "двойного решения НАТО" (октябрь 1983 года) Фото: Heinz Wieseler/picture alliance

Тем более, что в отличие от "двойного решения НАТО" 1979 года о развертывании в ФРГ американских ракет Pershing II в этот раз параллельно нет призыва к переговорам с Россией об уничтожении этого класса вооружений, напоминает политолог из Касселя Клаус Мёглинг (Klaus Moegling).

Еще резче критикуют планы Шольца и Байдена крайне левая и крайне правая немецкая оппозиция. Сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) винит канцлера в возвращении к стереотипам холодной войны.

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), лидер одноименной новой партии "Союз Сары Вагенкнехт", имеющей высокий рейтинг особенно на востоке Германии, заявляет, что войдет в правительственную коалицию на земельном уровне только в том случае, если такое правительство однозначно выступит против размещения в Германии новых американских ракет.

Нужна ли санкция бундестага?

Формально санкции бундестага на развертывание американских ракет в Германии не требуется. К такому выводу пришла в начале августа парламентская научная служба 69841937. По ее оценке, правительство может дать свое согласие без участия законодательной власти на основании Североатлантического договора и соглашения о пребывании иностранных вооруженных сил в Германии.

Но учитывая щекотливость темы и негативное отношение большинства немцев к размещению новых ракет в Германии, руководство СДПГ постановило внести этот вопрос в повестку дня одного из пленарных заседаний бундестага после летних парламентских каникул.