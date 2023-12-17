В Саксонии бургомистром избран представитель АдГ

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" в третий раз в этом году добилась успехов на местных выборах.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) добилась важного успеха. Ее кандидат, по предварительным данным, в воскресенье, 17 декабря, победил на выборах бургомистра в саксонском городе Пирна. Во втором туре выборов Тим Лохнер (Tim Lochner), набрав 38,54 процента голосов обошел двух своих соперников - Катрин Доллингер-Кнут (Kathrin Dollinger-Knuth) из Христианско-демократического союза и Ральфа Тиле (Ralf Thiele) от Свободных избирателей. Кандидаты от других партий, не прошедшие первый тур голосования, призывали своих сторонников голосовать за Доллингер-Кнут.

Население Пирны составляет порядка 40 тысяч человек, в выборах принимало участие 53,8 процента избирателей.

В этом году представитель АдГ Ханнес Лот (Hannes Loth) был выбран бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в федеральной земле Саксония-Анхальт. А Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) выиграл выборы в округе Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия, на границе с Баварией, став ландратом (главой округа).

Примечательно, что именно в этих трех землях, где представители АдГ одержали важные победы - Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии - земельные союзы партии признаны Ведомством по охране конституции устойчиво правоэкстремистскими. В результате такого признания ведомство может без ограничений использовать все средства спецслужб для получения информации об экстремистской активности региональных отделений АдГ.

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