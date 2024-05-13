Суд в ФРГ признал АдГ подозреваемой в правом экстремизме

Высший административный суд в Мюнстере подтвердил решение нижестоящей инстанции и статус правопопулистской "Альтернативы для Германии" как "подозреваемой в правом экстремизме", который дает спецслужбам право надзора.

Высший административный суд в Мюнстере признал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) подозреваемой в правом экстремизме. В понедельник, 13 мая, суд отклонил апелляцию партии и подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции - административного суда в Кельне, принятое в 2022 году. Тем самым суд счел законной соответствующую классификацию АдГ со стороны Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

По словам председательствующего судьи Геральда Бука (Gerald Buck), имеется достаточно фактических доказательств того, что АдГ предпринимает усилия, направленные против человеческого достоинства представителей определенных групп и против принципов демократии. Суд счел обоснованными подозрения, что по меньшей мере значительная часть АдГ преследует цель "предоставлять гражданам ФРГ с миграционным прошлым лишь юридически приниженный статус". Это является неприемлемой дискриминацией и несовместимо с Основным законом, указывается в решении суда.

Кроме того, имеется достаточно оснований подозревать АдГ в действиях, связанных с пренебрежением человеческого достоинства иностранцев и мусульман, отмечается далее. Суд также выявил доказательства антидемократических усилий немецкой правопопулистской партии.

Спецслужбы имеют право надзора за деятельностью АдГ

Тем самым BfV может по-прежнему осуществлять надзор за деятельностью немецких правых популистов, используя определенные разведывательные средства, в частности, вербовать информаторов и вести наблюдение за представителями партии.

Суд в Мюнстере рассматривал протест созданной в 2013 году партии против ее признания в масштабах всей Германии организацией, подозреваемой в правом экстремизме. Данный статус АдГ получила от Федерального ведомства по охране конституции в марте 2021 года. BfV классифицировало АдГ как "подозреваемую в правоэкстремистских устремлениях" и поставило под надзор спецслужб.

АдГ заседает в бундестаге и большинстве ландтагов

В настоящее время АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

В преддверии выборов в Европарламент вокруг этой партии развернулись очередные скандалы. Издание Correctiv сообщило, что правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали среди прочего выселение беженцев и иностранцев из ФРГ. После публикации в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета правопопулистской АдГ. В демонстрациях, прошедших во многих городах Германии, участвовали сотни тысяч человек.

Еще один скандал связан с подозрениями в связях с РФ и Китаем депутата Европарламета от АдГ Максимилиана Кра (Maximilian Krah). Прокуратура Дрездена начала предварительное расследование против Кра по подозрению в получении денег из этих двух стран. Кроме того, Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении бывшего сотрудника Кра по подозрению в шпионаже на Китай.

Суд признал "определенно экстремистским" молодежное крыло АдГ

Между тем, в феврале 2024 года административный суд Кельна подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции о признании организации "Молодая альтернатива" - молодежного крыла АдГ - "определенно экстремистским".