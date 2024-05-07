В офисе евродепутата от АдГ в Брюсселе прошли обыски

Экс-сотрудник евродепутата от АдГ Максимилиана Кра подозревается в шпионаже на Китай. В офисе Кра в Европарламенте прошли обыски.

Федеральная прокуратура Германии провела обыски в брюссельском офисе депутата Европарламета от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). Причиной стали подозрения в отношении бывшего сотрудника европарламентария в шпионаже на Китай, сообщили в ведомстве во вторник, 7 мая.

Как уточнили в федеральной прокуратуре, Кра проходит по этому делу как свидетель. Разрешение на обыск дал Европейский парламент.

Бывшего сотрудника офиса Кра - гражданина Германии китайского происхождения Цзяня Г. - подозревают в том, что он действовал в качестве агента иностранной спецслужбы. Будучи ассистентом Кра, он имел прямой доступ ко всем материалам Европейского парламента. Генеральный прокурор ФРГ, в частности, обвиняет Цзяня Г. в передаче Китаю информации о переговорах в Европарламенте и в шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии.

Цзянь Г. работал в офисе депутата от АдГ с 2019 года. Он был задержан в Дрездене 22 апреля и сейчас находится под стражей. Европарламент отстранил сотрудника офиса Кра от работы после его задержания.

Сам Кра обыски в своем офисе пока не комментировал. Документы, принадлежащие Кра, защищены от обысков депутатским иммунитетом. Он может быть отменен решением Европарламента по требованию властей.

Кра подозревают в получении денег из РФ и Китая

Ранее прокуратура Дрездена начала предварительное расследование против Максимилиана Кра по подозрению в получении денег из России и Китая. Эти процедуры, однако, никак не связаны с расследованием Федеральной прокуратуры Германии в отношении Цзяня Г., подчеркнули в Дрездене.

Как сообщал журнал Der Spiegel, во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен американской спецслужбой ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников". Политик тогда подтвердил изданию факт своего допроса в США, но обвинения в связях с Россией отвергал.