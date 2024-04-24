В ФРГ - предварительное расследование против евродепутата

Прокуратура Дрездена начала предварительное расследование против политика от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah) по подозрению в получении денег из России и Китая. Производство в отношении депутата Европарламента открыто 18 апреля на основании последних сообщений в СМИ, сообщил в среду, 24 апреля, представитель прокуратуры в ответ на запросы агентств Reuters и AFP.

Кроме того, прокуратура Дрездена проводит второе предварительное расследование против члена Европарламента Максимилиана Кра в связи с предполагаемыми выплатами Китая за его деятельность в качестве депутата", - добавил он.

Процедуры не связаны с расследованием против сотрудника Кра

Одновременно в Дрездене подчеркнули, что оба предварительных расследования в настоящее время проводятся с целью проверить, оправданы ли подозрения депутата в действиях, нарушающих законодательство. Эти процедуры при этом никак не связаны с расследованием Федеральной прокуратуры Германии в отношении сотрудника Кра, гражданина ФРГ Цзяня Г. по подозрению в работе на китайские спецслужбы, добавил представитель прокуратуры.

Максимилиан Кра является главным кандидатом партии АдГ на предстоящих выборах в Европарламент. 24 апреля он сообщил руководству партии, что по-прежнему хочет возглавлять этот список.

Скандал вокруг подозрений в шпионаже на Китай в Европарламенте

Ассистент Кра Цзянь Г. был задержан в Дрездене 22 апреля сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. В его жилье был проведен обыск. Генеральный прокурор ФРГ заявил, что он является "сотрудником китайской спецслужбы" и что в январе 2024 года он передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте". Кроме передачи служебной информации из Европарламента, он по заданию разведслужбы занимался слежкой за китайскими оппозиционерами в Германии. 24 апреля Цзянь Г. был отправлен под арест.

По данным правоохранительных органов ФРГ, арестованный гражданин Германии Цзянь Г. передавал иностранной спецслужбе информацию из Европейского парламента. Сам Максимилиан Кра является членом комитета по международной торговле, а также подкомитетов парламента ЕС по правам человека и безопасности и обороне и входит в состав делегации по связям с США. Он заявил, что узнал об аресте своего сотрудника, который работал с ним с 2019 года, из СМИ. Дополнительной информацией он не располагал. "Шпионская деятельность в пользу иностранного государства является серьезным обвинением", - заявил Кра, указав, что сразу уволил Цзяня Г.

Подозрения в адрес евродепутата Кра

Между тем сам Кра подозревается в США в получении денег из РФ. Во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года он был допрошен американской спецслужбой ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников", сообщил еженедельник Der Spiegel. Политик, которого в статье называют "правым экстремистом", в ответ на запрос редакции подтвердил факт своего допроса в США.

В руках американских спецслужб оказалось сообщение из чата, в котором пророссийский активист Олег Волошин пишет Кра, что проблема с "компенсацией" за его "технические задания" была решена и с мая "все будет так, как было до февраля". "Эта формулировка позволяет предположить, что Кра на протяжении долгого времени мог тайно получать платежи", - отмечают журналисты.

Кроме того, Кра уже несколько недель упоминается в связи соскандалом вокруг пророссийского интернет-издания Voice of Europe, против которого в конце марта ввела санкции Чехия. В Праге заявляют, что речь идет об операции Кремля по оказанию влияния на европейских избирателей.