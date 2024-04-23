Сотрудник ЕП, заподозренный в шпионаже, отстранен от работы

43-летний Цзянь Г. работал в команде евродепутата из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра. На официальном сайте его должность указана как "аккредитованный ассистент".

Европейский парламент отстранил от работы Цзяня Г., задержанного в Германии по подозрению в шпионаже в пользу Китая. "Учитывая серьезность разоблачения, парламент немедленно отстранил от должности соответствующее лицо", - сообщил во вторник, 23 апреля, пресс-секретарь Парламента ЕС. 43-летний Цзянь Г. работал в команде евродепутата из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). На официальном сайте его должность была указана как "аккредитованный ассистент".

Сам Кра подчеркнул, что узнал об аресте своего сотрудника из прессы. "Шпионаж в пользу иностранного государства - это серьезное обвинение. Если обвинения подтвердятся, это приведет к немедленному прекращению трудовых отношений", - сказал депутат.

Генпрокурор ФРГ: Цзянь Г. - "сотрудник китайской спецслужбы"

Цзянь Г. был задержан в Дрездене в ночь на 23 апреля сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. Его подозревают в незаконной агентурной деятельности, в том числе в слежке за китайскими оппозиционерами. Генеральный прокурор ФРГ назвал Цзяня Г. "сотрудником китайской спецслужбы", заявив, что в январе нынешнего года тот передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте".

По сведениям немецких СМИ, Цзянь Г. около десяти лет назад предлагал немецким властям свои услуги в качестве нештатного осведомителя, но те сотрудничать с ним отказались, поскольку сочли его ненадежным, а также возможным двойным агентом, работающим и на Китай.

После задержания накануне двух предполагаемых китайских шпионов в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге это уже вторая операция против китайского влияния в Германии за последние сутки. Дела Цзяня Г. и двух других предполагаемых шпионов не связаны друг с другом.

Кра сам находится под подозрением

Между тем самого Максимилиана Кра в США подозревают в получении денег из России. Во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен Федеральным бюро расследований (ФБР) на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников", писал немецкий еженедельник Der Spiegel на основании данных, полученных его журналистами в ходе совместного расследования с передачей Frontal общественно-правового телеканала ZDF. Cам политик в ответ на запрос редакции Der Spiegel подтвердил факт своего допроса в США.