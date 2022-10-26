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Номинанты Ральф Воллешенски (Ralf Wolleschensky), Томас Калькбреннер (Thomas Kalkbrenner), Йорг Зибенморген (Jörg Siebenmorgen)Фото: Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz
НаукаГермания

Премию будущего получили создатели новейшего микроскопа

Марина Борисова
1 мин. назад

В Германии объявили лауреата Немецкой премии будущего-2022. Победу одержала команда ученых из Йены, разработавшая новый подход в области флуоресцентной микроскопии.

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В среду вечером стали известны лауреаты Немецкой премии будущего - одной из главных в Германии. Победу одержала команда, номинированная на премию с новейшим микроскопом. Ученые работают в Carl Zeiss Microscopy в Йене. Это всемирно известный технологический концерн, история которого насчитывает 175 лет. Микроскопы фирмы Zeiss использовались и используются многими лауреатами Нобелевской премии. Например, микробиологом Робертом Кохом (Heinrich Hermann Robert Koch) - тем самым, который открыл туберкулезную палочку, а также возбудителей холеры и сибирской язвы.

Команда ученых из Йены (на заглавном снимке) разработала новый подход в области флуоресцентной микроскопии, который позволил значительно снизить эффекты фототоксичности. Флуоресцентная микроскопия является наилучшим методом для изучения механизмов функционирования организмов на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях, однако объект исследования подвергается излучению, что может приводить к искажению результатов исследования.

Ученые из Йены сумели объединить преимущества флуоресцентной микроскопии плоскостного освещения (LSFM) с инновационными элементами. Новый микроскоп позволяет не только изучать клетки и исследовать объект на протяжении длительного времени, но и формировать потом 3D-изображение. Это изобретение уже помогло одной группе ученых совершить важное открытие в сфере исследования малярии.

Все три команды ученых из Тюрингии, Баден-Вюртемберга, а также Баварии и Гамбурга, номинированные на Немецкую премию будущего в 2022 году, уже внесли вклад своими инновациями в решение важнейших задач. Расскажем коротко и о том, что изобрели две другие команды.

Новая зарядка для электромобилей

Одна из команд, номинированных на Немецкую премию будущего, представила инновацию в сфере электромобильности. Компания ADS-TEC Energy и институт общества Фраунгофера Solare Energiesysteme ISE во Фрайбурге разработали так называемую ChargeBox - зарядное устройство для электроавтомобилей, которое, по утверждению создателей, обладает рядом преимуществ по сравнению с уже существующими устройствами. Одно из них - его малогабаритные размеры (всего 1,5 квадратных метра). Новое устройство производит не так много шума и позволяет зарядить автомобиль в считанные минуты. Изначально эта технология была разработана по заказу концерна Porsche.

Штефан Райхерт (Stefan Reichert), Томас Шпайдель (Thomas Speidel), Торстен Окс (Thorsten Ochs)
Номинанты Штефан Райхерт (Stefan Reichert), Томас Шпайдель (Thomas Speidel), Торстен Окс (Thorsten Ochs)Фото: Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz

Скорость зарядки для любого владельца электрокара - один из жизненно важных показателей. Новое зарядно устройство обладает интегрированным накопителем энергии, способным сохранить 140 киловатт-часов энергии. Ко всему прочему это устройство приспособлено к будущему электроэнергетики, которая будет основана на децентрализации, иными словами - не на нескольких крупных электростанциях, а на большом количестве разных источников - ветрогенераторов, солнечных батарей и так далее.

Совершенствование лучевой терапии

Команда, которая объединила сотрудников компании Brainlab и Клиники радиотерапии университетской клиники в Гамбурге, была номинирована на ведущую научную премию в Германии за вклад в совершенствование лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Новый метод базируется на том, что при лечении онкологических образований (например, в легких) учитывается фактор подвижности тканей, что позволяет локализовать саму опухоль наиболее точно - Tumortracking. Ученые разработали мультисенсорную систему, которая позволяет проводить радиотерапию довольно точечно, без повреждения тканей и органов, которые находятся рядом с опухолью.

Клаус Промбергер (Claus Promberger), Штефан Вильзмайер (Stefan Vilsmeier) и Кордула Петерз Петерсен (Cordula Petersen)
Номинанты Клаус Промбергер (Claus Promberger), Штефан Вильсмайер (Stefan Vilsmeier) и Кордула Петерсен (Cordula Petersen)Фото: deutscher zukunftspreis/Ansgar Pudenz

Новая система создает условия для того, чтобы лучевая терапия была наиболее эффективной. До сих пор многие опухоли не поддавались лечению с помощью лучевой терапии из-за их расположения или размера. Разработанная система преследует цель повысить шансы на выздоровление пациентов с онкологическими заболеваниями, особенно с раком легких.

Премия федерального президента Германии

Немецкую премию будущего еще называют Премией федерального президента за технику и инновации. Вручается она ежегодно с 1997 года. Ее размер составляет 250 тысяч евро. Номинированные технологии должны не только вносить вклад в инновационное развитие страны, но и создавать рабочие места в самой Германии. Так, в 2021 году Немецкую премию будущего получили создатели "антикоронной" вакцины от BioNTech.

Победителей наградил и поздравил с успехом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония прошла в здании бывшей электростанции Берлина, которая была сооружена параллельно с Берлинской стеной в 1961 году и до 1997 года снабжала электроэнергией восточные районы немецкой столицы. В 2000-х промышленный объект был преобразован в новое учреждение культуры.

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