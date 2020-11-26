 Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2020

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Германия

Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов

Группа исследователей, создававших микрочипы с помощью ультрафиолета, получила одну из главных научных премий Германии. Она с 1997 года вручается под патронажем президента страны.

Команда ученых, получившая Немецкую премию будущего

Группа ученых, получившая Немецкую премию будущего 2020 года

Одной из главных научных премий Германии - Немецкой премии будущего - удостоена группа исследователей, разработавших инновационную технологию изготовления микрочипов. В среду вечером, 25 ноября, эту премию в Берлине из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) получили Петер Кюрц (Peter Kürz), Михаэль Кёстерс (Michael Kösters) и Сергей Юлин, представляющие компании Zeiss, Trumpf и Институт прикладной оптики и точной механики имени Фраунгофера в Йене.

Министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), комментируя работу группы исследователей, отметил, что они повысили производительность микрочипов до пределов, "которые необходимы для таких направлений, как автономное вождение автомобилей и искусственный интеллект". В частности, для этого ими применялся метод фотолитографии в глубоком ультрафиолете, одно из самых перспективных направлений в наноэлектронике.

По меньшей мере часть премии, которая составляет 250 тысяч евро, исследователи планируют отдать на благотворительность. Немецкая премия будущего под патронажем президента Германии вручается с 1997 года.

Смотрите также: 

  • Немецкая премия будущего - 2019

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Наладить бизнес

    Немецкая премия будущего - одна из главный научных премий Германии. Ее присуждают за инновации в сфере естественных наук и техники. Размер: 250 тысяч евро. В этом году лауреатами стали разработчики софта из Баварии. С применением искусственного интеллекта они создали простую программу для глубинного анализа и оптимизации бизнес-процессов. Стартап из технического университета Мюнхена.

  • Немецкая премия будущего - 2018

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Инновация, спасающая жизни

    В 2018 Немецкую премию будущего получили Хельга Рюбзамен-Шефф и Хольгер Циммерман. Они разработали лекарство, которое эффективно защищает человека с ослабленным иммунитетом от атак цитомегаловируса (вируса герпеса человека 5 типа). Такое изобретение открывает новые перспективы в трансплантологии.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Для более легкого будущего

    В 2017 году лауретами стали ученые из Ганновера и Мюнхена: Сами Хаддадин, Саймон Хаддадин и Свен Парусель. Они создали гибкого и интуитивно управляемого робота-помощника Panda - для ряда задач, выполняемых людьми. Робот применим как в индустрии, так и в быту или уходе за больными или престарелыми людьми.

  • Немецкая премия будущего - 2017

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Рука помощи

    Это изобретение из списка номинантов 2017 года - протез для людей, кому не хватает только части руки. Стефан Шульц, Адриан Андрес и Маттиас Баслер разработали новые легкие бионические протезы, которые включают искусственное осязание и возвращают их владельцам тактильные ощущения.

  • Немецкая премия будущего - 2016

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива железобетону

    В строительстве часто используются железобетон, однако это не самый надежный материал, так как стальной арматурный стержень подвержен коррозии. Победители премии 2017 года Манфред Курбах, Чокри Шериф и Питер Офферман предложили заменить привычный железный сердечник на ткань из тонких углеродных волокон. Углеродный бетон экологичен и долговечен.

  • Немецкая премия будущего - 2015

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Спаситель жизни на дороге

    Ученые из Мюнхена и Регенсбурга поставили перед собой задачу сократить число ДТП. Они разработали недорогие системы активной безопасности автомобиля, которые предупреждают о столкновении, контролируют "слепые зоны" и даже включают систему экстренного торможения. Для радарных датчиков они используют кремний и германий, что позволяет встраивать их не только в автомобилях премиум-класса.

  • Немецкая премия будущего - 2014

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Альтернатива мясу и сое

    Как заменить мясные продукты растительными так, чтобы они устроили по вкусу даже заядлых мясоедов? Номинанты на Немецкую премию будущего - 2014 Штефани Миттельмайер, Петер Айзнер и Катрин Петерсен предложили альтернативу сое - богатый белком люпин. Из его семян они изготовляют нейтральные по вкусу и запаху хлопья, которые затем становятся основой для веганского творога, мороженого или шницеля.

  • Немецкая премия будущего - 2012

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Стерео для всех

    В Германии у каждого шестого есть проблемы со слухом. Среди них немало людей молодого возраста. Обычный слуховой аппарат может подвести в сложных акустических условиях (скажем, в помещении с эхо). Ученые из Ольденбурга и Мюнхена разработали бинауральную (на оба уха) систему, которая приближает слуховое восприятие к естественному. За это в 2012 году им присвоили Немецкую премию будущего.

  • Немецкая премия будущего - 2010

    Премия будущего: самые яркие проекты

    Вдохновлен природой

    Эту идею подсказала природа: устройтво, разработанное группой ученых из Баден-Вюртемберга, напоминает хобот слона. Лауреаты Немецкой премии будущего 2010 года создали супергибкую роборуку с мягкими "пальцами". Их бионический помощник может работать с предметами разного веса и формы, не повреждая даже очень хрупкие.

    Автор: Татьяна Вайнман, Анна Тендитная


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