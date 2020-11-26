Немецкую премию будущего вручили создателям микрочипов

Одной из главных научных премий Германии - Немецкой премии будущего - удостоена группа исследователей, разработавших инновационную технологию изготовления микрочипов. В среду вечером, 25 ноября, эту премию в Берлине из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) получили Петер Кюрц (Peter Kürz), Михаэль Кёстерс (Michael Kösters) и Сергей Юлин, представляющие компании Zeiss, Trumpf и Институт прикладной оптики и точной механики имени Фраунгофера в Йене.

Министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), комментируя работу группы исследователей, отметил, что они повысили производительность микрочипов до пределов, "которые необходимы для таких направлений, как автономное вождение автомобилей и искусственный интеллект". В частности, для этого ими применялся метод фотолитографии в глубоком ультрафиолете, одно из самых перспективных направлений в наноэлектронике.

По меньшей мере часть премии, которая составляет 250 тысяч евро, исследователи планируют отдать на благотворительность. Немецкая премия будущего под патронажем президента Германии вручается с 1997 года.

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