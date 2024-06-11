Музыка для тех, кто устал от войн и катастроф

Кантаты Иоганна Себастьяна Баха вдохновляют не только хоры со всего мира, но и людей, которые на самом деле не могут слышать его музыку. Баховский фестиваль в Лейпциге демонстрирует, как это удается, и вселяет надежду.

88 человек перемещаются по большой сцене под музыку Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach). Некоторые поют и повторяют текст на языке жестов. Остальные исполняют хореографию из шагов и жестов. Они почти не слышат музыку или не слышат вообще, но переводят то, что исполняют певцы, в видимую форму искусства для других людей с нарушениями слуха.

Музыка Баха в инклюзивном проекте

Сопранистка Сюзанне Хаупт (Susanne Haupt) основала в 2017 году инклюзивный певческий ансамбль Sing&Sign. Она хочет дать возможность людям с нарушениями слуха услышать кантаты Баха. Исполнение "Страстей по Иоанну" Баха, истории страстей Христовых по версии евангелиста Иоанна, на рыночной площади Лейпцига - один из концертов в рамках традиционного Баховского фестиваля (Bachfest), который в этом году проходит с 7 по 16 июня.

Представитель эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах, наряду с Людвигом ван Бетховеном (Ludwig van Beethoven), является одним из самых известных и влиятельных немецких композиторов всех времен. В Лейпциге Бах был кантором и руководил знаменитым церковным хором мальчиков в церкви Святого Фомы в течение 27 лет вплоть до своей смерти в 1750 году. Для Сюзанны Хаупт он не только композитор-универсал, но и человек, которому самому пришлось пережить за свою жизнь немало страданий. "Бах остался сиротой в десять лет и потерял десять из 20 своих детей. И в последние месяцы своей жизни он ослеп. Особенно это можно услышать в его трогательных кантатах, - говорит певица. - Никто не имеет гарантии, что останется невредимым до конца жизни".

Хоралы из кантат в фокусе Баховского фестиваля-2024

Чтобы услышать музыку Иоганна Себастьяна Баха там, где она была создана, ежегодно около 70 тысяч человек со всего мира совершают паломничество на Баховский фестиваль. В этом году в Лейпциге собралась публика из более 50 стран мира. Когда звучат хоралы и арии из "Страстей по Иоанну", которые Бах сочинил в 1724 году, ровно 300 лет назад, многие подпевают.

В 1724-1725 годах немецким композитором было создано пять десятков так называемых хоральных кантат, которые и стали темой нынешнего фестиваля музыки Баха. На втором году своей работы кантором в Лейпциге композитор сочинил духовные кантаты на все воскресные и праздничные дни, взяв за основу известные церковные песни. Позже последовали еще 13 кантат. Рецепт этих кантат звучит просто. "Бах брал хорал и перерабатывал строфы, варьировав для них инструменты и мелодии", - объясняет директор фестиваля Bachfest Михаэль Мауль (Michael Maul). В этом году в Лейпциге можно услышать все кантаты 1724-1725 годов в исполнении хоров со всего мира в рамках 16 концертов и 15 музыкальных молебнов и богослужений - такого еще не было.

Памятник Баху у лейпцигской церкви Святого Фомы, где он работал Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Многие хоральные тексты Баха были написаны реформатором протестантской церкви Мартином Лютером (Martin Luther), опубликовавшим первый сборник духовных песнопений 500 лет назад. Он переложил библейские истории на легко запоминающиеся стихи. "Многие из этих песен содержатся уже не только в сборниках немецких лютеранских песнопений. Они распространились по всему миру", - говорит Михаэль Мауль. Например, хорал "Се, ныне все благословляйте Бога".

Также известен и заключительный хорал "С меня довольно" из церковной кантаты "О вечность, слово паче грома!" о диалоге Страха и Надежды. Хорал повествует о моменте, когда Иисус больше не может переносить муки на кресте. Австрийский композитор Альбан Берг (Alban Berg) положил его на музыку в своем скрипичном концерте в 1935 году. Хор Святого Фомы и оркестр лейпцигской филармонии "Гевандхаус" под руководством нынешнего кантора Андреаса Райце (Andreas Reize) исполнили кантату, а также скрипичный концерт - соло для скрипки трогательно сыграла армянская скрипачка Шушан Сираносян.

Бах в исполнении хоров с разных концов света

В этом году на Баховский фестиваль приехали 30 хоров, чтобы спеть и прославить хоральные кантаты Баха на специальных концертах - не только из Германии, Европы и США, но и из Австралии, Малайзии, Японии и Парагвая. "Повсюду есть молодые люди, которые интересуются музыкой Баха", - говорит глава фестиваля Мауль. Участие принимает и хор Malaysia Bach Festival Singers с оркестром под руководством Дэвида Чина. С ним в Лейпциг приехали как представители христианской общины, так и буддисты. Людей объединяет не только музыка Баха, но и послание, содержащееся в его кантатах, отмечает Дэвид Чин: "После тьмы следует свет, всегда есть проблеск надежды".

Шушан Сираносян на концерте, открывшем Баховский фестиваль в Лейпциге в 2024 году Фото: Jens Schlueter/Bachfest Leipzig

Именно такой позитивный посыл необходим людям ввиду множества войн и катастроф, сказал Чин DW. Сначала он боялся Баха. "Вы видите его портрет: белый человек в напудренном парике, не имеющий никакого отношения к Азии", - объясняет Чин.

На самом деле на многих портретах Бах выглядит мрачным. "Затем вы начинаете изучать его инструментальную музыку, и отношение меняется от страха к ненависти", - продолжает он, потому что эту музыку очень сложно играть. "Но если вы потратите больше времени на изучение музыки Баха и знакомство с его кантатами, тогда вы влюбитесь, и пути назад уже не будет", - уверен руководитель малазийского хора.

DW транслировала концерт на рыночной площади Лейпциге 7 июня в прямом эфире. В записи его можно посмотреть на канале DW Classical Music в YouTube.