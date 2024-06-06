Культовый дирижер Теодор Курентзис прощается с оркестром SWR

Культовый греческий дирижер с российским паспортом Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя симфонического оркестра радиостанции SWR, который он занимал с 2018 года. Последние концерты коллектива под руководством маэстро пройдут 6 и 7 июня в Штутгарте, за ними последуют два выступления во Фрайбурге и по одному - в Берлине, Дортмунде и Гамбурге. На этих вечерах прозвучит "Военный реквием", который по праву относят к одному из самых красивых и в то же время мрачных произведений английского композитора Бенджамина Бриттена. Концертом 7 июня можно насладиться в прямом эфире радиостанции.

Некоторые критики рассматривают появление уроженца Афин за дирижерским пультом в "Военном реквиеме" как заявление маэстро, более двух лет хранящего молчание о войне России против Украины. Отсутствие публичных комментариев вызвало критику в адрес творческого деятеля и SWR. По словам PR-команды Курентзиса, он выражает себя исключительно в искусстве и не занимает никакой позиции по "мирским" вопросам.

Поведение маэстро привело к бурным дискуссиям и очередной попытке ответить на вопрос: можно ли отделить друг от друга искусство и его творцов, а также искусство и мораль. Курентзис так и не выразил свою точку зрения, заставив публику гадать, отзывается ли антивоенный призыв Уилфреда Оуэна в душе самого дирижера и относятся ли война и вызванные ей страдания к важным для него темам.

Антивоенное послание Бенджамина Бриттена

"Военный реквием" был создан в 1962 году для монументального состава, включающего не только камерный оркестр, но и большой симфонический оркестр. Произведение напоминает о воздушных атаках нацистской Германии на английский город Ковентри в ноябре 1940 года.

Бриттен связывает тексты реквиема и стихи английского поэта Уилфреда Оуэна, погибшего в Первой мировой войне, тем самым превращая свою работу в шокирующее обвинение в ведении войны и разрушениях. "Военный реквием" впервые прозвучал по случаю освящения нового кафедрального собора святого Михаила в Ковентри, воздвигнутого рядом с храмом, который был разрушен нацистами в ходе бомбардировок.

Разрушенный собор в Ковентри и новый храм Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance

Болезненное объединение оркестров и эксперименты

Несмотря на молчание по поводу войны в Украине и связанных с этим репутационных рисков для оркестра, Курентзиса нельзя назвать обузой для SWR. Достаточно взглянуть на историю коллектива.

Симфонический оркестр SWR был создан в 2016 году в результате объединения оркестра Штутгартского радио с оркестром Юго-Западного радио Германии, размещенным во Фрайбурге и Баден-Бадене. Мера была продиктована бюджетными ограничениями. После вынужденного объединения в новый оркестр никто не верил, было трудно организовывать гостевые концерты, а ансамбль был "совершенно растерзан", говорит в беседе с Süddeutsche Zeitung директор оркестра Забрина Хане (Sabrina Haane).

Положение спасла в том числе харизма Курентзиса. Под его руководством музыканты Фрайбурга и Штутгарта не только срослись как единое целое, но и открылись для экспериментов. В их числе - необычная рассадка музыкантов и выходы на бис с исполнением камерной музыки после симфонических концертов.

Спустя шесть лет после прихода греческого маэстро с российским паспортом в качестве худрука о болезненном слиянии уже не вспоминают. Зал в культурном центре Liederhalle в Штутгарте регулярно оказывается заполнен, а очереди в кассы за билетами на стоячие места, продаваемыми в день выступления, порой тянутся от ближайшей станции метро. "Оркестр невероятно благодарен Курентзису", - добавляет Хане.

MusicAeterna: от Новосибирска и Перми до фестиваля в Зальцбурге

Гражданство России дирижер получил в 2014 году, однако его связи с РФ начались гораздо раньше. В 2004 году Курентзис основал в Новосибирске оркестр musicAeterna. В 2011-2019 годах этот коллектив являлся частью Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, а сам маэстро тогда работал художественным руководителем театра в Перми. В 2019 году оркестр стал независимым и переехал в Санкт-Петербург.

MusicAeterna исполняет "Реквием" Верди в церкви святого Марка в Милане Фото: Lelli e Masotti Archivio/Roberto Masotti

MusicAeterna не раз был гостем европейских фестивалей и выступал в Экс-ан-Провансе, Люцерне и Зальцбурге. В число спонсоров оркестра, как писала в минувшем апреле Neue Zürcher Zeitung, входят банк ВТБ, находящийся в санкционном перечне Евросоюза и США, а также концерн "Газпром", чья дочерняя компания "Газпром нефть" тоже внесена в санкционный список ЕС и США. На сайте musicAeterna упоминания спонсоров отсутствуют.

На смену маэстро - создатель оркестра Les Siècles

Уход Курентзиса с поста художественного руководителя симфонического оркестра SWR не стал неожиданностью. В сентябре 2021 года контракт с ним был продлен на три года, и уже тогда дальнейшего продления не планировалось.

Франсуа Ксавье Рот Фото: Katerina Sulova/CTK/dpa/picture alliance

Предполагалось, что с 2025 года худруком SWR станет француз Франсуа Ксавье Рот, а контракт с ним будет заключен на пять лет. С 2015 года Рот руководит Гюрцених-оркестром в Кельне и является главным дирижером Кельнского оперного театра. Уроженец Нёйи-сюр-Сен известен как создатель оркестра Les Siècles, участники которого исполняют музыку на инструментах, соответствующих эпохе создания каждой из композиций.

Однако в конце мая Рот оказался в центре скандала и приостановил деятельность в кельнских проектах. По информации французской газеты Le canard enchainé, он отправлял музыкантам непристойные фотографии. Сам француз заявил журналистам, что действительно обменивался "сообщениями интимного характера" по телефону. А интернет-издание VAN привело комментарий Рота: "Если я зашел слишком далеко, я хотел бы извиниться перед теми, кого я, возможно, обидел". В симфоническом оркестре SWR отнеслись к скандалу серьезно и пообещали проверить информацию.