200 лет музыке, которая могла сделать всех людей братьями

В 1824 году Людвиг ван Бетховен создал свое самое знаменитое произведение, которое стало гимном Евросоюза. Почему эта музыка так актуальна до сих пор?

Приближалось 7 мая 1824 года. Людвигу ван Бетховену (Ludwig van Beethoven) предстояло еще много дел. На этот день была намечена премьера его Девятой симфонии, посвященной "Его величеству королю Пруссии Фридриху Вильгельму III". Новое произведение мастера с нетерпением ждали в Вене. Переписчики готовили ноты и все необходимое для исполнителей. Сам композитор руководил не только этим процессом, но и занимался поиском и организацией подходящего театра, музыкантов и певцов.

"Публика представляет себе Бетховена как гения-одиночку, создававшего свои великолепные произведения в полном одиночестве, хотя на самом деле он работал с большой командой", - отмечает музыковед Беате Ангелика Краус (Beate Angelika Kraus). Эксперт по творчеству немецкого композитора сотрудничает в том числе с архивом при Доме-музее Бетховена в Бонне, где он родился в 1770 году, и хорошо знает как были устроены его быт и работа.

Бетховен - не только композитор, но и менеджер

"Мы должны видеть в Бетховене и менеджера, который организовывал свою профессиональную деятельность при помощи сети сотрудников", - считает Краус, редактор научно-критического издания о творчестве Бетховена. Во время исполнения его произведений, на сцене присутствовали коллеги, помогавшие дирижировать хором и оркестром. Главный дирижер находился рядом с Бетховеном, который задавал темп. Помимо первой скрипки ответственность ложилась и на пианиста. "Так было принято в то время. Когда на сцену выходил хор, при необходимости фортепиано могло оказать ему поддержку", - поясняет музыковед.

Оригинальная партитура Девятой симфонии Людвига ван Бетховена была внесена в 2002 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО как выдающаяся веха в истории музыки и "символ культуры и человечности". Она признана величайшим творением немецкого композитора как с музыкальной, так и с технической точки зрения.

Титульный лист рукописи Девятой симфонии Бетховена с посвящением Фридриху Вильгельму III Прусскому. Премьера состоялась в Вене 7 мая 1824 года. Фото: akg-images/picture alliance

В частности, в этой симфонии впервые в истории симфонической музыки был введен хоровой финал. Под аккомпанемент оркестра звучит хор, а также голоса четырех солистов: сопрано, меццо-сопрано, тенора и баритона. У Бетховена они исполняют оду "К радости" по стихотворным строчкам немецкого поэта Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller). И тогда, и сейчас, они продолжают символизировать мир и взаимопонимание, а инструментальная версия оды является официальным гимном Европейского союза.

Жажда мира актуальна как никогда

Оксана Лынив, первая женщина-главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в австрийском Граце, руководила исполнением Девятой симфонии на следующий день после нападения России на Украину в феврале 2022 года. Особенно трогательными стали для нее ключевые слова из ставшей гимном свободы оды, о том, что люди - друзья и братья меж собой. "Каждый человек во всем мире должен развить в себе эту эмпатию, которая уже тогда заражала публику так, что они даже бросали в воздух шапки", - сказала она в одном из интервью DW.

К триумфальной премьере Девятой симфонии, ставшей итогом всего композиторского пути, Бетховен готовился почти всю жизнь. Варианты ее исполнения встречаются в музыке, написанной им еще в 25-летнем возрасте, а первый набросок датируется 1815 годом. Только при его жизни Девятая симфония исполнялась двенадцать раз - он создал не один ее вариант. "Можно сказать, что в течении многих лет Бетховен неоднократно отправлял в мир по разным поводам авторизованную им версию", - говорит Беате Ангелика Краус. Девятая симфония, представленная в Вене 7 мая 1824 года, была одной из ранних версий и отличалась от той, которую он отправил своему издателю, и от партитуры для прусского короля, которому он ее посвятил.

Триумфальную Девятую симфонию Бетховен создал в Вене, будучи практически глухим Фото: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance

Премьера Девятой симфонии состоялась в Вене

Симфония была написана по заказу Лондонского филармонического общества Philharmonic Society. Поэтому премьера должна была состояться в Англии. Однако ведущие меценаты и представители венской музыкальной жизни подписали открытое письмо, в котором попросили Бетховена сначала исполнить свои последние произведения в Вене. "О существовании этого обращения, датированного февралем 1824 года, известно давно. Но теперь мы видим и другую его сторону - многие из подписавших письмо состояли в тесном контакте с Бетховеном", - поясняет Краус. Поэтому возникает вопрос, был ли, и если да, то насколько причастен сам Бетховен к этой инициативе. Но в любом случае, это обращение стало весомым поводом для того, чтобы триумфальная премьера Девятой состоялась все-таки в австрийской столице.

Людвиг ван Бетховен знакомил любителей музыки со своими новыми произведениями на авторских концертах с большой и разнообразной программой, так называемых Музыкальных академиях. Подобная форма успешно практиковалась композиторами в Вене с середины XVIII века. Особенность заключалась в том, что во время таких выступлений произведение игралось по нотам, а виртуозные исполнительские соло импровизировались. Только после премьеры концерт было принято отдавать в печать.

На премьере Девятой симфонии в Имперском и королевском придворном театре Вены 7 мая 1824 года перед более чем 2 тысячами слушателей были исполнены также части "Торжественной мессы" op. 123 и увертюра к опере "Освящение дома" op. 124. "В те времена никто бы не пошел на концерт, который длился бы всего час и содержал бы Девятую симфонию как единственное произведение", - говорит Краус.

Тогда композитору было 54 года, последние шесть лет из которых он был практически глух. В раннем возрасте он перестал слышать высокие частоты, например, некоторые высокие звуки, издаваемые флейтой. "Кроме того, он страдал от шума в ушах и, несмотря на прогрессирующую глухоту, очень болезненно воспринимал громкие звуки", - рассказывает Краус. - Тем не менее, он все равно выходил на сцену и задавал темп. "Низкие частоты, например, литавры и басы, он мог слышать".

Один из памятников Бетховену в Бонне Фото: Christa Knijff/imageBROKER/picture alliance

Апдейт венской премьеры

К 200-летию премьеры Девятой симфонии боннский Дом-музей Бетховена, Венский университет и Венскиий академический оркестр в сотрудничестве с телерадиовещательной компанией WDR решили воссоздать исторический концерт 1824 года. Благодаря исследованим удалось реконструировать многие факты о нем - например, расположение хора перед оркестром, точный состав и музыкальный текст.

Новая мировая премьера концерта состоится вечером 8 мая 2024 года в исторической ратуше немецкого города Вупперталь, поскольку венской сцены, на которой стоял Бетховен, уже не существует. В то же время отмечается, что оркестр будет играть в этот день под руководством известного дирижера и его основателя Мартина Хазельбёка (Martin Haselböck) на оригинальных инструментах. Это событие обещает стать уникальным в своем роде - произведения будут идти так, как это было 200 лет назад: "Увертюра" ор. 124, "Торжественная месса" ор. 123 и "Девятая симфония" ор. 125. Заключительную оду "К радости" вместе с хором радио WDR исполнят выдающиеся солисты. Так же, как и на исторической премьере, певцы будут стоять не за оркестром, а перед ним, обращаясь непосредственно к публике. И Месса", и Симфония посвящены идее мира, которая актуальна сейчас как никогда. Уникальный двухчасовой концерт будет транслироваться в прямом эфире DW на YouTube-канале "DW Classical Music" .