 Дирижер Оксана Лынив: Война в Украине касается каждого | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 06.08.2022

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Музыка

Дирижер Оксана Лынив: Война в Украине касается каждого

Первая женщина, вставшая за дирижерский пульт в Байройте, рассказала DW, каково быть в профессии, где доминируют мужчины, и какие чувства вызывает у нее война в Украине.

Оксана Лынив

В свои 43 года знаменитый украинский дирижер Оксана Лынив - не просто звезда мирового масштаба и влиятельная личность в мире оркестровых дирижеров, в котором доминируют мужчины. В 2021 году она произвела настоящий фурор, став первой женщиной, дирижировавшей оркестром на Байройтском фестивале - за всю 145-летнюю историю этого праздника классической музыки, на котором исполняются оперы Рихарда Вагнера (Richard Wagner). В нынешнем году Оксана вновь стоит за дирижерским пультом в Байройте и, как и в прошлый раз, возьмет на себя музыкальное руководство "Летучим голландцем". Премьера спектакля состоится сегодня, 6 августа.

А еще Оксана Лынив - арт-директор и инициатор международного фестиваля классической музыки LvivMozArt во Львове, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины. DW встретилась со звездой в Байройте и поговорила с ней о ее дирижерской деятельности, о Байройте и разразившихся там дебатах о сексизме, а также о том, какие чувства вызывает у нее агрессивная война, развязанная Россией на ее родине - в Украине.

Deutsche Welle: Госпожа Лынив, каково это - вернуться в Байройт год спустя после блестящего дебюта?

Оксана Лынив: Это прекрасно! Я очень рада, что мой столь важный дебют в Байройте состоялся в прошлом году. В нынешнем году в сложившихся обстоятельствах это было бы гораздо проблематичнее.

- Во второй раз вы чувствуете себя, вероятно, более комфортно и легко - и испытываете меньше стресса…

- Теперь я могу просто сосредоточиться на музыке и не отвлекаться на этот безумный ажиотаж со стороны медиа и волну паблисити. И, честно говоря, гендерному вопросу придается слишком большое значение. А ведь мужчина ты или женщина - это вообще не имеет никакого отношения к нашей работе. Я была счастлива, когда пришла на первую репетицию - и многие музыканты подходили ко мне и говорили: "Мы так рады, что в этом году мы снова будем играть вместе". Музыкантам все равно, женщина я или нет. Для всех нас важно то, что мы делаем по-настоящему замечательные спектакли и получаем удовольствие от того, что работаем вместе.

- Здесь, в Байройте, бушуют дебаты о сексизме. Утверждается, что женщины подвергались нападкам. Даже директор фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner) якобы становилась их объектом. Каков был ваш личный опыт и как вы оцениваете эти дебаты?

- Я была очень удивлена, когда прочитала об этом. У меня в данном отношении вообще нет негативного опыта. С первого дня работы в Байройте я постоянно ощущала большое уважение к себе - и со стороны всех сотрудников, и со стороны музыкантов оркестра. Если Катарина Вагнер такое утверждает, значит, дым не без огня. И очень плохо, если это соответствует действительности. В таком случае надо провести проверку, ибо подобным вещам не место ни в нашей сфере, ни в нашем обществе.

- Ну, а если говорить в целом о музыкальной сфере: что вы можете сказать о сексизме - исходя из собственного опыта и вообще?

- Не секрет, что раньше сексизм в сфере классической музыки был очень распространен. Разумеется, это было связано с мифом о так называемых маэстро - обладающих неким превосходством мужчинах, с которыми все должны считаться. Конечно же, это плохо. Мне же как молодой женщине-дирижеру чаще приходилось выслушивать со стороны старших по возрасту коллег или мужчин-дирижеров высказывания такого содержания: у тебя ничего не получится. Что ты пытаешься сделать? О чем ты грезишь? В общем, что-то в этом роде.

И да, это очень оскорбительно. И я рада, что в наше время такое недопустимо, что от дирижера и музыкантов оркестра требуют уважительного отношения друг к другу. Я также рада, что наша сфера становится все более многонациональной, а также более многообразной. Если мы как общество не станем работать над своими ошибками, то никакого прогресса не будет.

- Байройтский фестиваль все больше и больше открывается новому и, похоже, также стремится идти на сближение с новой аудиторией...

- Да, я в восторге от того, что Байройтский фестиваль становится все более открытым и постоянно находится в поиске новых форматов. В этом году был реализован совершенно новый формат open-air - под открытым небом в парке рядом с Дворцом фестивалей. Его идея в том, чтобы донести музыку до людей напрямую, без билетов и рассадки по местам. Каждый желающий может прийти сюда - со своими семьями и друзьями, прихватив пледы и все, что нужно для пикника. Прекрасная концепция, а девиз проекта - "Вера, Надежда, Любовь".

- Замечательный девиз - особенно если вспомнить о ситуации на вашей родине, в Украине...

- Да, это действительно трагедия. И я считаю, что эта трагедия сейчас затрагивает всех - не только тех, кто живет в Украине, но и каждого человека, выступающего за европейские ценности, демократические ценности, гуманистические ценности.

Люди постоянно сталкиваются со смертью, насилием, жестокостью. Это очень, очень тяжело эмоционально, и ты тщетно пытаешься найти этому какие-то объяснения. Мне в какой-то степени помогают мысли о том, что и в прежние времена были войны и революции. Тем не менее, и тогда великие композиторы сочиняли музыку и оставили нам произведения, актуальные для нас и сейчас.

- Что реально способна изменить музыка в отчаянной ситуации, в которой находится сейчас Украина?

- К сожалению, мы как люди искусства не можем остановить войну, не можем повлиять на политиков. Тем не менее, музыка и искусство обладают невероятной силой воздействия. Это язык наших сердец, наших душ - и это язык, который также проникает в сердца других людей. И даже если мы не можем помочь напрямую, мы можем сострадать. А сочувствие дает надежду. В свою очередь, надежда дает силы выдержать трудности и не впасть в отчаяние. Если видишь вокруг только агрессию и отчаяние, не замечая света в конце туннеля, то лишишься своего будущего.

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