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Фото: Fotolia/G. Kollidas
Фридрих Шиллер
Фридрих Шиллер (1759-1805) - один из важнейших немецких поэтов и драматургов.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Ритуалы и привычки великих писателей
Ритуалы и привычки великих писателей
В новой книге журналист Алекс Джонсон увлекательно рассказывает о привычках и ритуалах 50 гениев литературы.
Культура
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
Исторические памятники и достопримечательности Веймара
Исторические памятники и достопримечательности Веймара
В Веймаре жили Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и находится одна из красивейших в мире библиотек. | 12 фотографий
Туризм
04.09.2022
4 сентября 2022 г.
По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии
По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии
Дорога классиков проходит через Айзенах, Эрфурт и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
Туризм
20.07.2022
20 июля 2022 г.
Как стать стендап-звездой в Германии
Как стать стендап-звездой в Германии
Александра Шиллер - актриса, комедиантка, выступающая в жанре стендап, - родом из Томска.
Театр
11.02.2020
11 февраля 2020 г.
Город Гёте
Город Гёте
Классический Веймар - Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Культура
12.06.2019
12 июня 2019 г.
Как застольная песня стала гимном Европы
Как застольная песня стала гимном Европы
Граждане ЕС выбирают новый Европарламент. А мы решили разобраться в том, кому принадлежит авторство гимна Европы.
Культура
26.05.2019
26 мая 2019 г.
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