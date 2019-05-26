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Фридрих Шиллер
Фото: Fotolia/G. Kollidas

Фридрих Шиллер

Фридрих Шиллер (1759-1805) - один из важнейших немецких поэтов и драматургов.

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Контекст

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