Великий Гёте: любовник, гений слова, ученый, садовод

28 августа 2024 года исполняется 275 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832). Гёте был одной из самых образованных и разносторонних личностей всех времен. Показатель тому - наследие этого немецкого поэта, драматурга, романиста, ученого-энциклопедиста, государственного деятеля, театрального режиссера и критика.

Язык Гёте

Картотека рабочей группы по созданию "Словаря языка Гёте" в Гамбурге Фото: Volker Heick/dpa/picture-alliance

В 1946-1947 годах в Берлине стартовал проект по созданию "Словаря языка Гёте" ("Goethe-Wörterbuch"). Первый том был издан через двадцать лет. Работа продолжается до сих пор. Многотомное издание содержит сейчас более 93 тысяч словарных статей, подготовленных на основе анализа произведений, писем и других документов.

Государственный деятель

Великий герцог Карл Август и Иоганн Вольфганг фон Гёте Фото: Imago/United Archives

Гёте было всего 26 лет, когда он начал заниматься государственной деятельностью - стал членом герцогского Тайного совета в Веймаре. В сфере ответственности были военное и горное дело, а также строительство дорог. Гёте стремился привести в порядок опустошенную казну. Чтобы добиться этого, он пошел на радикальные меры - в частности, наполовину сократил поглощавшие громадные суммы войска.

Верный друг

Садовый домик Гёте в парке на Ильме Фото: picture alliance/akg-images

Это здание в живописном веймарском парке стало резиденцией Гёте , когда великий герцог Карл Август (Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach) назначил его на должность министра финансов. Карл Август был не только работодателем Гёте, но и его близким другом, причем на протяжении более чем полувека. Бывало, они конфликтовали, поскольку Гёте всегда занимал независимую позицию и говорил то, что думал. Но именно великий герцог пожаловал ему в 1782 году дворянское звание.

Естествоиспытатель

Гинкго билоба в Германии называют "Деревом Гёте". Оно вдохновило поэта на написание знаменитого стихотворения "Гинкго билоба", посвященного танцовщице и актрисе Марианне фон Виллемер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

На службе при веймарском дворе в Тюрингии дел у Гёте было невпроворот. Тем не менее, он находил время и для других занятий. Его сильно увлекали геология, ботаника, минералогия, остеология. Гёте является одним из основателей морфологии растений - науки о закономерностях строения и процессах формообразования растений.

Путешественник

"Гёте в Римской Кампанье". Картина 1787 года Фото: picture-alliance/akg-images

К 1786 году Гёте столь насытился министерской службой, что решил бросить все и отправиться в поездку по Италии. Во время путешествия, продолжавшегося два года, он сильно увлекся искусством античности и итальянского Возрождения. Под их влиянием Гёте написал такие драматические произведения, как "Ифигения в Тавриде", "Эгмонд", "Торквато Тассо".

Садовод

"Римский дом" в парке на реке Ильм, гравюра 1799 года Фото: picture-alliance/akg

А еще Гёте обожал цветы, в особенности мальву. Интересно то, что этот садовод-любитель, никогда не бывавший в Англии, пребывал в восторге от традиций английского садоводства. В соответствии с ними он даже создал собственный сад. В этом же стиле Гёте оформил и веймарский парк на реке Ильм. Под его руководством здесь было возведено здание, получившее название "Римский дом".

Поэт-любовник

Кристиана Вульпиус. Гравюра около 1880 года Фото: picture-alliance/akg-images

Это портрет Кристианы Вульпиус (Christiane Vulpius) - любовницы, а позже супруги Гёте. Многие недоумевали по поводу того, что он жил с этой необразованной, да еще и не отличавшейся красотой простушкой. Для Гёте же она была и возлюбленной, и музой, вдохновившей на создание знаменитого цикла любовных стихотворений "Римские элегии", в которых лирик позволил себе немало вольности и откровений.

Руководитель театра

Веймарский театр во времена Гёте на гравюре более позднего периода Фото: akg-images/picture alliance

Более двух десятков лет Гёте занимал пост руководителя веймарского придворного театра. Поначалу он сам участвовал и в представлениях. Иногда вместе с ним в этих спектаклях даже играл его близкий друг - герцог Карл Август. При Гёте этот театр стал одной из ведущих сцен в немецких землях.

Творческий союз с Шиллером

Памятник Гёте и Шиллеру перед театром в Веймаре Фото: Andreas Franke/picture alliance

Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер (Friedrich von Schiller) - два великих немецких классика, друживших и сотрудничавших друг с другом. Хотя поначалу Шиллер называл Гёте "бесчувственным эгоистом", а Гёте классифицировал свой союз с Шиллером как "неудачную встречу". Гёте и Шиллер стали олицетворением Веймарской классики - основанного ими направления в немецкой литературе и культуре.

Исследователь цвета

Иллюстрация Гёте 1809 года Фото: gemeinfrei

Свыше двух десятилетий Гёте занимался изучением феномена цвета. Итогом его исследований стала книга "К теории цвета" ("Zur Farbenlehre"), изданная в 1810 году. В этом щедро снабженном иллюстрациями двухтомнике Гёте изложил свои взгляды на природу цвета и рассмотрел вопросы, связанные с восприятием цвета. Научный мир того времени учение Гёте не особенно заинтересовало. Автор был сильно разочарован.

Посредник между Востоком и Западом

"Западно-восточный диван". Издание 1819 года Фото: Imago/imagebroker

Источником вдохновения Гёте служили отнюдь не только Италия и античность. Ко всему прочему, он занимался изучением арабского и персидского языков, читал Коран, увлекался творчеством выдающегося персидского поэта Хафиза Ширази. Интерес к Востоку подвигнул Гёте на создание сборника стихотворений "Западно-восточный диван".

Искатель "высшей правды"

Экранизация "Фауста" 1926 года Фото: picture alliance/akg-images

Насколько автобиографична трагедия "Фауст" - труд всей жизни Гёте? Этим вопросом задаются многие. Однозначного ответа на него нет. Но, как бы то ни было, у автора и героя этого великого произведения есть немало общего, а главное, что их роднит, - они оба пытались постичь "вселенскую внутреннюю связь", пребывали в поисках "высшей правды"…