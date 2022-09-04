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Дом Гёте в Веймаре. Гравюра 1850 года
Дом Гёте в Веймаре. Гравюра 1850 года Фото: picture-alliance/akg-images
ТуризмГермания

Исторические памятники и достопримечательности Веймара

Максим Нелюбин

В Веймаре жили Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и находится одна из красивейших в мире библиотек. | 12 фотографий

https://www.dw.com/ru/istoriceskie-pamatniki-i-dostoprimecatelnosti-vejmara/a-44763074

Веймар - небольшой город в восточногерманской земле Тюрингия. В прошлом он входил в число важнейших европейских городов-резиденций времен абсолютизма. Здешние правители покровительствовали поэтам, писателям, мыслителям и ученым, превратив город в один из главных центров культуры своего времени. Позже была принята конституция первого немецкого демократического государства, вошедшего в историю как Веймарская республика. Здесь же был создан легендарный Баухаус.

Рыночная площадь

Веймар
Городской дом (Weimarer Stadthaus) - ренессансное здание XV векаФото: picture-alliance/dpa/M. Wirth

Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара

Герцогская резиденция

Веймар
Веймарский замок был заложен в готическую эпоху и перестроен позже в ренессансном стиле. Крыша башни обновлена в стиле барокко в первой половине XVIII векаФото: picture-alliance/dpa/C. Welz

Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная Всемирному наследию в Веймаре - достопримечательностям "Классического Веймара" (Klassisches Weimar). В число этих объектов здесь входят архитектурные памятники и исторические места, собрания, архивы и документы, связанные с жизнью и творчеством в этом городе Иоганна Вольфганга фон Гёте и Фридриха Шиллера.

Садовый домик Гёте

Веймар
Домик Гёте в парке на берегу реки ИльмФото: picture-alliance/dpa/M. Schutt

В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганна Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

Музей Шиллера

Веймар
Рабочий стол ШиллераФото: picture-alliance/dpa/H. Link

Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

Библиотека Анны Амалии

Веймар
Знаменитый библиотичный зал в стиле рококоФото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Памятник перед театром

Веймар
Фасад Немецкого национального театра во время одного из фестивалей Фото: picture-alliance/dpa/C. Welz

В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. Здание для театра было построено в центре Веймара в 1779 году. Гёте руководил этим театром более четверти века.

Веймарская республика 

Веймар
Заседание конституционного собрания в веймарском театре в 1919 годуФото: picture-alliance/dpa

В 1919 году здесь в зале театра проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

Бухенвальд

Веймар
Памятник жертвам БухенвальдаФото: picture-alliance/dpa

Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Всего лишь в десяти километрах от центра Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан концлагерь Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек. В 1958 году на территории бывшего концлагеря был открыт мемориальный комплекс - Gedenkstätte Buchenwald.

Веймарский Баухаус

Веймар
Винтовая лестница в здании веймарского Баухауса Фото: picture-alliance/dpa/J. Raible

В 1919 году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухаус, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауса входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухаус переехал в Дессау.

Хаус-ам-Хорн

Веймар
Хаус-ам-Хорн после завершения реставрации в 1919 году Фото: Imago Images/Westend61

Самые известные здания, связанные с историей Баухауса в Германии, находятся в Дессау, однако самое первое здание, в котором были воплощены новаторские идеи этой Высшей школы строительства и художественного конструирования, расположено в Веймаре. Образцовый дом Хаус-ам-Хорн построили здесь в 1919 году для первой выставки Баухауса.

Луковый рынок

Веймар
Фото: picture-alliance/dpa/C. Welz

В октябре в Веймаре проходит так называемый Луковый рынок (Weimarer Zwiebelmarkt) - один из самых популярных осенних народных праздников в восточногерманских федеральных землях. В центре города устанавливают несколько сотен рыночных лотков, стендов и киосков, а также несколько сценических площадок. Первое письменное упоминание этой осенней ярмарки датировано 1653 годом.

Смотрите также: 

Веймар - родина немецкого классицизма

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