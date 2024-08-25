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В Саксонии и Тюрингии тысячи человек протестуют против АдГ

Евгений Жуков
25 августа 2024 г.

В крупных городах Саксонии и Тюрингии прошли акции протеста против правого экстремизма. Через неделю в этих федеральных землях состоятся выборы в ландтаг.

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Акция против правого экстремизма в Дрездене
Акция против правого экстремизма в ДрезденеФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

За неделю до земельных выборов в Саксонии и Тюрингии тысячи людей вышли в воскресенье, 25 августа, на улицы нескольких городов в этих федеральных землях Германии, протестуя против правого экстремизма и выражая поддержку сильной демократии. По подсчетам организаторов, в Лейпциге и Дрездене в шествиях приняли участие по 11 000 человек, впрочем, очевидцы говорят о несколько меньшем числе, передает агентство dpa. В Эрфурте, по данным полиции, на акцию собралось 4500 человек, устроители заявили о 7000 участников.

В столице Саксонии Дрездене митинг прошел на Театральной площади в центре города, после чего демонстранты прошли по городу с транспарантами, плакатами и флагами. В Лейпциге участники трех разных акций объединились в шествии по центральным улицам.

Как и в саксонских городах, в столице Тюрингии Эрфурте манифестанты выступали против сдвига германской политики вправо и возможного успеха на предстоящих выборах правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В Тюрингии АдГ уже несколько недель лидирует в предвыборных опросах, в Саксонии социологи предсказывали напряженную борьбу между АдГ и Христианско-демократическим союзом (ХДС). Правоохранительные органы в обеих этих землях причисляют АдГ к правоэкстремистским.

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