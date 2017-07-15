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Айзенах - город, где учился Мартин Лютер

Элизабет Йорк фон Вартенбург | Максим Нелюбин

"Ни один другой город не знает меня лучше", - говорил об Айзенахе Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.

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Айзенах
Рыночная площадь в АйзенахеФото: picture alliance/R. Wilms

Немецкий церковный реформатор Мартин Лютер (Martin Luther) родился в Айслебене, большую часть жизни провел в Виттенберге, но есть еще один город, с которым тесно связано этого религиозного деятеля. 

Город и замок

Вартбург и Айзенах
Вартбург и Айзенах на гравюре Маттеуса Мериана СтаршегоФото: picture-alliance/akg-images

Таким этот город - Айзенах - увидел известный швейцарский издатель и гравер XVII века Маттеус Мериан Старший. К тому времени он уже давно стал местом паломничества для многочисленных протестантов - лютеран со всей Германии.

Вартбург

Вартбург
ВартбургФото: André Nestler

Над Айзенахом возвышается замок Вартбург, история которого насчитывает почти тысячу лет. В 1999 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь в 1521-1522 годах Мартин Лютер работал над переводом Нового Завета на немецкий язык. Как утверждают в замке, по числу посетителей сейчас он занимает первое место в Германии среди памятных мест, связанных с историей немецкой Реформации.

Комната Лютера

Вартбург
Комната Лютера в замке ВартбургФото: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Для перевода Нового Завета Лютеру потребовалось одиннадцать недель. Пользовался он греческими текстами. Многие посетители Вартбурга пытаются найти в Лютеровской светелке пятно, якобы оставшееся на стене после того, как он запустил чернильницей в черта, высунувшегося из-за печки. Тщетно. Пятна нет, как и исторических свидетельств, подтверждавших бы эту легенду.

"Лютер и немцы"

"Лютер в аду"
Картина Эгберта II ван Хеемскерка "Лютер в аду"Фото: Internationales Museum der Reformation, Genf

В 2017 году в Вартбург был местом проведения общенациональной выставки "Лютер и немцы", посвященной 500-летию Реформации в Германии - влиянию протестантского вероучения на общественную, культурную и политическую жизнь в разные исторические эпохи. На этой картине начала XVIII века, которую можно было увидеть в Вартбурге, изображен Лютер, спустившийся в преисподнюю.

Повозка Лютера

Вартбург
ВартбургФото: picture alliance/dpa-Zentralbild/M. Schutt

Одним из экспонатов выставки также была реконструкция повозки, на которой в свое время Лютер путешествовал по Германии, проповедуя свое учение. Замок расположен высоко над городом. Если отправиться наверх пешком, потребуется около получаса. В пути можно сочетать приятное и полезное - прогулку и чтение цитат Лютера на стендах вдоль дорожки - не только из теологических работ, но и застольных речей и повседневной жизни.

По следам Лютера

Город Лих, Гессен
Город Лих в Гессене на маршруте "Путь Лютера 1521" - "Lutherweg 1521"Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenh

Для любителей более длительных походов в Германии по следам Лютера проложили разные пешие и велосипедные маршруты. Среди них - 400-километровый путь Lutherweg 1521, по которому он в 1521 году вернулся домой в Виттенберг из Вормса, куда был вызван на рейхстаг. В Айзенахе, через который он проходит, около памятных мест установлены таблички со специальным штрихкодом для мобильных телефонов.

Дом Лютера

Дом Лютера в Айзенахе
Дом Лютера в Айзенахе Фото: picture alliance/dpa/M.Schutt

"Дом Лютера" в Айзенахе - одно из старейших фахверковых зданий Тюрингии. Здесь расположена постоянная экспозиция "Лютер и Библия". Дом принадлежал семье Конрада и Урсулы Котта, у которых будущий основоположник немецкой Реформации жил в 1498-1501 годах, посещая здесь латинскую школу. В благодарность за кров и стол он помогал сыну тогдашнего бургомистра города в изучении школьных предметов.

Памятник Лютеру

Айзенах
Памятник Лютеру в АйзенахеФото: picture-alliance/dpa/M. Reichel

Этот бронзовый памятник установили в Айзенахе на площади Карлсплац в 1895 году. Рельефы на постаменте изображают сцены из жизни церковного реформатора, например, Мартина Лютера, работающего в Вартбурге над переводом Нового Завета.

Лютер и Бах

Дом-музей Баха
Дом-музей БахаФото: picture alliance/dpa/M. Schutt

Айзенах - не только город Мартина Лютера, но и город Иоганна Себастьяна Баха. Лютер здесь учился и проповедовал, а Бах - родился, но уже в другую эпоху, то есть жили они в разные времена. Однако идеи Лютера нашли отражение в музыке великого композитора. Этой теме была  посвящена специальная выставка в Доме-музее Баха, подготовленная к празднованию 500-летия Реформации.

Храм Святого Георгия

Айзенах
Храм Святого Георгия в АйзенахеФото: picture-alliance/dpa/J-P. Kasper

Завершим прогулку по лютеровским местам Айзенаха около храма Святого Георгия на Рыночной площади. Юный Мартин Лютер пел здесь в церковном хоре, а в 1521 году выступал с проповедями по пути из Виттенберга на Вормсский рейхстаг и обратно. О том, что Лютер делал в Вормсе, вы можете узнать по ссылке "Мемориал в Вормсе - самый большой в мире памятник Реформации".

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